Lifestyle

Η Αθηνά Οικονομάκου παρέα με τον Κωνσταντίνο Βασάλο στη συναυλία της Άννας Βίσση

Η ηθοποιός επέλεξε τζιν σε bootleg γραμμή με καφέ τοπ και κοντό δερμάτινο τζάκετ, επίσης σε καφέ απόχρωση
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Κωνσταντίνος Βασάλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026) η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με χιλιάδες ανθρώπους κατευθύνθηκαν προς το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βίσση.

Η Αθηνά Οικονομάκου έφτασε στο στάδιο μαζί με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη σύντροφό του, για να απολαύσουν ζωντανά την Άννα Βίσση.

Η ηθοποιός επέλεξε τζιν σε bootleg γραμμή με καφέ τοπ και κοντό δερμάτινο τζάκετ, επίσης σε καφέ απόχρωση. Οι σουέτ μπότες συνέχισαν την ίδια χρωματική παλέτα, προσθέτοντας υφή στο σύνολο.

ndpphoto andreas nikolareas

Την εμφάνιση ολοκλήρωσε μια χιαστί τσάντα, η πρακτική επιλογή για μια συναυλία, αφού της άφηνε τα χέρια ελεύθερα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
125
111
108
105
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Άννα Βίσση και η Orianthi ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ: «Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι μαζί μας γιατί είναι γυναίκα και ροκού»
Η Ελληνοαυστραλή Orianthi, ήταν η επίτιμη καλεσμένη της Άννας Βίσση στο ασφυκτικά γεμάτο Ολυμπιακό Στάδιο - Έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως ο Michael Jackson και ο Alice Cooper
Άννα Βίσση και Orianthi 12
Newsit logo
Newsit logo