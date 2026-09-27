Η Αθηνά Οικονομάκου παρέα με τον Κωνσταντίνο Βασάλο στη συναυλία της Άννας Βίσση

Το βράδυ του Σαββάτου (26.09.2026) η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με χιλιάδες ανθρώπους κατευθύνθηκαν προς το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη sold out συναυλία της Άννας Βίσση.

Η Αθηνά Οικονομάκου έφτασε στο στάδιο μαζί με τον Κωνσταντίνο Βασάλο και τη σύντροφό του, για να απολαύσουν ζωντανά την Άννα Βίσση.

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Η ηθοποιός επέλεξε τζιν σε bootleg γραμμή με καφέ τοπ και κοντό δερμάτινο τζάκετ, επίσης σε καφέ απόχρωση. Οι σουέτ μπότες συνέχισαν την ίδια χρωματική παλέτα, προσθέτοντας υφή στο σύνολο.

Την εμφάνιση ολοκλήρωσε μια χιαστί τσάντα, η πρακτική επιλογή για μια συναυλία, αφού της άφηνε τα χέρια ελεύθερα.