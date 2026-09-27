Ξεκόλλα τον καναπέ από τον τοίχο: Γιατί οι designers προτείνουν ένα κενό περίπου 15 εκατοστών για διαφορετική εικόνα στο σαλόνι

Αν ο καναπές στο σαλόνι είναι κολλημένος στον τοίχο, ίσως αξίζει να δοκιμάσεις κάτι απλό: να τον μετακινήσεις λίγο προς τα εμπρός.

Μια απόσταση περίπου 15 εκατοστών από τον τοίχο μπορεί να αρκεί για να αλλάξει η συνολική εικόνα του χώρου, δημιουργώντας την αίσθηση μιας πιο προσεγμένης και «αρχιτεκτονικής» διάταξης.

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Η ιδέα κυκλοφορεί συχνά στα social media και σε συμβουλές διακόσμησης, όπου παρουσιάζεται ως ένα εύκολο trick για πιο καλαίσθητο σαλόνι.

Ωστόσο, τα 15 εκατοστά δεν αποτελούν επίσημο κανόνα ούτε εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε δωμάτιο.

Η σωστή απόσταση εξαρτάται από το μέγεθος του σαλονιού, τη διάταξη των επίπλων, τα περάσματα και τις ανάγκες των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τον χώρο.

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Γιατί να μην είναι ο καναπές κολλημένος στον τοίχο;

Η τοποθέτηση του καναπέ ακριβώς πάνω στον τοίχο είναι συχνά η αυτονόητη επιλογή, ιδιαίτερα σε μικρά σαλόνια.

Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χώρος στο κέντρο του δωματίου και δημιουργείται ένα πιο ξεκάθαρο πέρασμα. Παρ’ όλα αυτά, η διάταξη δεν είναι πάντα η πιο αρμονική αισθητικά.

Ένα μικρό κενό ανάμεσα στον καναπέ και τον τοίχο μπορεί να κάνει το έπιπλο να δείχνει λιγότερο «στριμωγμένο» και να προσφέρει μεγαλύτερη οπτική ελαφρότητα.

Ο χώρος αποκτά περισσότερες επιφάνειες και βάθος, ενώ ο καναπές μοιάζει να αποτελεί μέρος μιας συνολικής σύνθεσης και όχι απλώς να έχει τοποθετηθεί στο μοναδικό διαθέσιμο σημείο.

Η μετακίνηση μπορεί επίσης να βοηθήσει στη δημιουργία μιας πιο οργανωμένης ζώνης καθιστικού, ειδικά όταν συνδυάζεται με ένα χαλί, ένα βοηθητικό τραπεζάκι ή ένα φωτιστικό δαπέδου.

Τι προσφέρουν τα 15 εκατοστά;

Η απόσταση των περίπου 15 εκατοστών λειτουργεί κυρίως ως πρακτικό σημείο εκκίνησης. Δεν είναι μαγικός αριθμός και δεν χρειάζεται να μετρηθεί με χάρακα σαν να πρόκειται να περάσει ο καναπές… τεστ γεωμετρίας.

Σε αρκετούς χώρους, ένα μικρό κενό αρκεί για να δημιουργηθεί η επιθυμητή διαφοροποίηση χωρίς να περιοριστεί υπερβολικά το διαθέσιμο εμβαδόν. Σε ένα μεγάλο σαλόνι, μπορεί να χρειάζεται μεγαλύτερη απόσταση ώστε η διάταξη να δείχνει ισορροπημένη.

Σε ένα μικρό δωμάτιο, αντίθετα, ακόμη και λίγα εκατοστά μπορεί να κάνουν το πέρασμα λιγότερο άνετο.

Γι’ αυτό οι σχεδιαστές εσωτερικών χώρων αντιμετωπίζουν τέτοιες αποστάσεις ως ενδεικτικές και όχι ως απαράβατους κανόνες. Προτεραιότητα έχει η λειτουργικότητα του χώρου.

Πώς να το δοκιμάσεις χωρίς να δεσμευτείς

Πριν μετακινήσεις οριστικά τον καναπέ, μπορείς να κάνεις ένα απλό τεστ. Τράβηξέ τον λίγο προς το κέντρο του δωματίου και παρατήρησε τη διάταξη από διαφορετικές γωνίες.

Έλεγξε αν παραμένει αρκετός χώρος για να περνάς άνετα και αν τα υπόλοιπα έπιπλα εξακολουθούν να έχουν σωστή σχέση μεταξύ τους. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

το άνοιγμα των πορτών και των παραθύρων,

την απόσταση από το τραπεζάκι,

το πλάτος των βασικών περασμάτων,

τη θέση της τηλεόρασης,

τη διάταξη του χαλιού,

την πρόσβαση σε πρίζες και φωτιστικά.

Αν ο καναπές βρίσκεται πάνω σε χαλί, είναι προτιμότερο τουλάχιστον τα μπροστινά του πόδια να πατούν πάνω σε αυτό. Έτσι η σύνθεση δείχνει πιο ενιαία και τα έπιπλα δεν μοιάζουν σαν να έχουν τοποθετηθεί τυχαία σε διαφορετικά σημεία του δωματίου.

Πότε δεν είναι καλή ιδέα;

Η απομάκρυνση του καναπέ από τον τοίχο δεν ταιριάζει σε κάθε σαλόνι. Σε πολύ μικρούς χώρους, η μετακίνηση μπορεί να περιορίσει τα περάσματα και να κάνει την καθημερινή χρήση λιγότερο πρακτική.

Το ίδιο ισχύει όταν ο τοίχος είναι το μόνο σημείο όπου μπορεί να τοποθετηθεί ο καναπές χωρίς να εμποδίζονται πόρτες, παράθυρα ή άλλα έπιπλα.

Επιπλέον, ορισμένοι καναπέδες (ιδιαίτερα όσοι έχουν ψηλή πλάτη ή ογκώδη σχεδιασμό) μπορεί να δείχνουν καλύτερα όταν ακουμπούν στον τοίχο. Η τελική απόφαση εξαρτάται από τις αναλογίες του επίπλου και του χώρου, αλλά και από το προσωπικό γούστο.

Η συμβουλή ότι το κενό βελτιώνει τη ροή του αέρα ή του φωτός δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως γενικός κανόνας. Σε κάποιες διατάξεις μπορεί πράγματι να βοηθά οπτικά, όμως το αποτέλεσμα εξαρτάται από το δωμάτιο και δεν υποκαθιστά τον σωστό αερισμό ή τον κατάλληλο φωτισμό.

Η ουσία είναι η ισορροπία

Το ζητούμενο δεν είναι να μετακινήσεις τον καναπέ ακριβώς 15 εκατοστά επειδή το υπαγορεύει μια τάση. Το ζητούμενο είναι να εξετάσεις αν ένα μικρό κενό κάνει τον χώρο πιο άνετο, πιο λειτουργικό και πιο ισορροπημένο.

Αν η νέα θέση αφήνει αρκετό χώρο για κίνηση και βοηθά τα έπιπλα να «συνομιλούν» μεταξύ τους, τότε αξίζει να τη διατηρήσεις. Αν, αντίθετα, αναγκάζεσαι να περπατάς λοξά για να φτάσεις στο τραπεζάκι, ο τοίχος μάλλον δεν ήταν τελικά το πρόβλημα.

Τα 15 εκατοστά, λοιπόν, μπορούν να αποτελέσουν μια χρήσιμη αφετηρία όχι όμως έναν απόλυτο κανόνα. Στη διακόσμηση, όπως και στη ζωή, η σωστή απόσταση είναι αυτή που επιτρέπει στον χώρο να λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται να ζητάς άδεια για να περάσεις.