Σολωμού, Φερεντίνος, Σταμάτη, Ανδρομάχη, Πανταζάρας πήγαν στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Μια φαντασμαγορική συναυλία έζησε το ΟΑΚΑ που «σείστηκε» με την Άννα Βίσση, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε 95.000 θεατές. Εντυπωσιακά σκηνικά, μεγάλες επιτυχίες και ένα μοναδικό show αποθεώθηκαν από το κοινό, με την τραγουδίστρια να γνωρίζει θερμή υποδοχή.
Στην ιστορική sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν αρκετοί επώνυμοι για να δουν το υπερθέαμα που είχε ετοιμάσει η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ».
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Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το «παρών» ήταν: ο Χρήστος Φερεντίνος, ο Δημήτρης Πανόπουλος, η Μάρτζυ Λαζάρου, η Ανδρομάχη, η Μαρία Σολωμού, η Σάσα Σταμάτη, η Μαρία Αναγνωστοπούλου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και άλλοι.
Παρά τη βροχή που έπεφτε από νωρίς και σε κλίμα ενθουσιασμού αρκετοί celebrities κατέφθασαν στο στάδιο.
Η έναρξη ήταν εντυπωσιακή με την Άννα Βίσση να προσγειώνεται στο ΟΑΚΑ. Ενώ συγκινημένη από την ανταπόκριση δεν παρέλειψε να τους ευχαριστήσει όλους: «Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος. Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί. Απόψε εσείς είστε η Άννα. Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ έτσι δεν είναι… Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου», είπε.