Lifestyle

Σολωμού, Φερεντίνος, Σταμάτη, Ανδρομάχη, Πανταζάρας πήγαν στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Στην ιστορική sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν αρκετοί επώνυμοι για να δουν το υπερθέαμα που είχε ετοιμάσει η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ»
Άννα Βίσση
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μια φαντασμαγορική συναυλία έζησε το ΟΑΚΑ που «σείστηκε» με την Άννα Βίσση, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε 95.000 θεατές. Εντυπωσιακά σκηνικά, μεγάλες επιτυχίες και ένα μοναδικό show αποθεώθηκαν από το κοινό, με την τραγουδίστρια να γνωρίζει θερμή υποδοχή.

Στην ιστορική sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν αρκετοί επώνυμοι για να δουν το υπερθέαμα που είχε ετοιμάσει η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ».

Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το «παρών» ήταν: ο Χρήστος Φερεντίνος, ο Δημήτρης Πανόπουλος, η Μάρτζυ Λαζάρου, η Ανδρομάχη, η Μαρία Σολωμού, η Σάσα Σταμάτη, η Μαρία Αναγνωστοπούλου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και άλλοι.

Παρά τη βροχή που έπεφτε από νωρίς και σε κλίμα ενθουσιασμού αρκετοί celebrities κατέφθασαν στο στάδιο.

Ο Χρήστος Φερεντίνου
Ο Χρήστος Φερεντίνου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου
Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Η Σάσα Σταμάτη
Η Σάσα Σταμάτη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Η Μαρία Σολωμού
Η Μαρία Σολωμού / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος
Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ο Αργύρης Πανταζάρας
Ο Αργύρης Πανταζάρας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Η Ανδρομάχη
Η Ανδρομάχη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Η Αθηνά Οικονομάκου και Κωνσταντίνος Βασάλος
Η Αθηνά Οικονομάκου και Κωνσταντίνος Βασάλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μαρία Αναγνωστοπούλου
Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μαρία Αναγνωστοπούλου / Instagram
Ο Πέτρος Πολυχρονιάδης / Instagram

Η έναρξη ήταν εντυπωσιακή με την Άννα Βίσση να προσγειώνεται στο ΟΑΚΑ. Ενώ συγκινημένη από την ανταπόκριση δεν παρέλειψε να τους ευχαριστήσει όλους: «Με αγκαλιάζετε τόσο σφιχτά και τόσο μοναδικά που θα ξεπεράσω το άγχος. Αυτή η βραδιά θέλω να γίνει κάτι που θα θυμόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ πάμε να το ζήσουμε μαζί. Απόψε εσείς είστε η Άννα. Είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής. Κάναμε στο Καλλιμάρμαρο δύο χρονιές, θέλατε στο ΟΑΚΑ έτσι δεν είναι… Εγώ τις κρατάω τις υποσχέσεις μου», είπε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
215
135
125
117
111
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Άννα Βίσση και η Orianthi ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ: «Είμαι πολύ χαρούμενη που είναι μαζί μας γιατί είναι γυναίκα και ροκού»
Η Ελληνοαυστραλή Orianthi, ήταν η επίτιμη καλεσμένη της Άννας Βίσση στο ασφυκτικά γεμάτο Ολυμπιακό Στάδιο - Έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως ο Michael Jackson και ο Alice Cooper
Άννα Βίσση και Orianthi 17
Newsit logo
Newsit logo