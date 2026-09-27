Σολωμού, Φερεντίνος, Σταμάτη, Ανδρομάχη, Πανταζάρας πήγαν στη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ

Μια φαντασμαγορική συναυλία έζησε το ΟΑΚΑ που «σείστηκε» με την Άννα Βίσση, σε μια βραδιά που συγκέντρωσε 95.000 θεατές. Εντυπωσιακά σκηνικά, μεγάλες επιτυχίες και ένα μοναδικό show αποθεώθηκαν από το κοινό, με την τραγουδίστρια να γνωρίζει θερμή υποδοχή.

Στην ιστορική sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν αρκετοί επώνυμοι για να δουν το υπερθέαμα που είχε ετοιμάσει η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ».

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Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το «παρών» ήταν: ο Χρήστος Φερεντίνος, ο Δημήτρης Πανόπουλος, η Μάρτζυ Λαζάρου, η Ανδρομάχη, η Μαρία Σολωμού, η Σάσα Σταμάτη, η Μαρία Αναγνωστοπούλου, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Αθηνά Οικονομάκου, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και άλλοι.

Παρά τη βροχή που έπεφτε από νωρίς και σε κλίμα ενθουσιασμού αρκετοί celebrities κατέφθασαν στο στάδιο.

Ο Χρήστος Φερεντίνου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Δημήτρης Πανόπουλος και η Μάρτζυ Λαζάρου / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Σάσα Σταμάτη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Μαρία Σολωμού / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Αργύρης Πανταζάρας / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Ανδρομάχη / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Αθηνά Οικονομάκου και Κωνσταντίνος Βασάλος / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ