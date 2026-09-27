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Παύλος Κοντογιαννίδης: Στο χειρουργείο ο ηθοποιός – «Φτου ξελευθερία» έγραψε στην πρώτη του ανάρτηση

Επέλεξε να μοιραστεί φωτογραφία του από το νοσοκομείο, για να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και να ευχαριστήσει δημόσια το προσωπικό, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του
Παύλος Κοντογιαννίδης
Παύλος Κοντογιαννίδης / NDP PHOTO
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Ο Παύλος Κοντογιαννίδης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο (Αγία Όλγα) και επέλεξε να ενημερώσει τους διαδικτυακούς φίλους του, πως όλα κύλησαν καλά στο χειρουργείο. Δημοσίευσε μια φωτογραφία από το κρεβάτι του, στο νοσοκομείο και εμφανίστηκε χαμογελαστός, στέλνοντας μήνυμα θετικής ενέργειας.

Ο Παύλος Κοντογιαννίδης δεν έγραψε τον λόγο που μπήκε στο χειρουργείο. Μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής του εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους.

Ο δημοφιλής ηθοποιός έγραψε σε ανάρτησή του στο facebook: «Φτου ξελευθερία! Κωνσταντοπούλειο, η άμεση και ανιδιοτελής έκφραση της επιστήμης και της ανθρωπιάς. Πάσχοντες και θεράποντες μια αγκαλιά, αυθεντικότητας, ανθρωπιάς και αγάπης. Αυτήν την Ελλάδα την αγαπώ!!!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Παύλος Κοντογιαννίδης.

Οποιαδήποτε αναφορά ορισμένων σε συγκεκριμένη πάθηση αποτελεί προς το παρόν απλή εικασία. Ο Παύλος Κοντογιαννίδης δεν θέλησε να μιλήσει ανοιχτά και ίσως το κάνει όταν ολοκληρωθεί πλήρως η περιπέτεια υγείας του.

Ο ηθοποιός απέχει συνειδητά τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση. Σε πρόσφατες δηλώσεις του έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επέστρεφε στην τηλεόραση μόνο εάν δεχόταν μια πραγματικά αξιόλογη πρόταση από κάποιον σεναριογράφο ή παραγωγό που θα τον κάλυπτε απόλυτα.

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