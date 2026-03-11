Bon Jovi: Η Universal Pictures ετοιμάζει βιογραφική ταινία για το θρυλικό συγκρότημα από το Νιου Τζέρσεϊ

Η Universal Pictures απέκτησε τα δικαιώματα για μία βιογραφική ταινία για τους Bon Jovi, το διάσημο συγκρότημα από το Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το Deadline, στην ταινία θα συμμετέχει ο Jon Bon Jovi και θα συμπεριληφθεί η μουσική βιβλιοθήκη του συγκροτήματος, δηλαδή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμβληματικές επιτυχίες όπως «Livin’ on a Prayer», «Wanted Dead or Alive» και «Runaway».

Πολλά στούντιο προφανώς επεδίωξαν τη συμφωνία, αν και η Universal έχει ιστορικό με projects με μουσικό θέμα όπως τα «8 Mile» και «Straight Outta Compton». Το σενάριο της ταινίας θα γραφτεί από τον Κόντι Μπρότερ. Δεν έχουν προς το παρόν ανακοινωθεί σκηνοθέτης και ηθοποιοί.

Εκτός από τη συμμετοχή των Bon Jovi, στους παραγωγούς του project περιλαμβάνεται η Γκόθαμ Τσόπρα, η οποία έκανε την παραγωγή και τη σκηνοθεσία και των τεσσάρων επεισοδίων του πρόσφατου ντοκιμαντέρ του Hulu, «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story».

Σύμφωνα με το Deadline, «η ταινία θα επικεντρωθεί στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος» και θα φθάνει έως την εποχή που οι ροκ ύμνοι του γέμιζαν στάδια σε όλο τον κόσμο».

Οι Bon Jovi δημιουργήθηκαν το 1983. Το συγκρότημα αποτελείται από τον τραγουδιστή Jon Bon Jovi, τον κιμπορντίστα Ντέιβιντ Μπράιαν, τον ντράμερ Τίκο Τόρες, τους κιθαρίστες Τζον Σανκς και Phil X, τον Έβερετ Μπράντλεϊ στα κρουστά και τον μπασίστα Χιου ΜακΝτόναλντ.

Ο πρώτος μπασίστας Άλεκ Τζον Σατς έφυγε από το συγκρότημα το 1994 και ο κιθαρίστας Ρίτσι Σαμπόρα έφυγε το 2013.