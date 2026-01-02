BTS: Η μεγάλη επιστροφή του συγκροτήματος της K-pop με νέο άλμπουμ την άνοιξη του 2026

Οι θαυμαστές των BTS έχουν κάθε λόγο να ανυπομονούν τον ερχομό της άνοιξης, καθώς το 2026 ξεκίνησε με την επίσημη επιβεβαίωση της μεγάλης επιστροφής του συγκροτήματος.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις που έγιναν στα κορεατικά μέσα ενημέρωσης, οι BTS θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ στις 20 Μαρτίου, το πρώτο μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το νέο πρότζεκτ θα πάρει τη σκυτάλη από το «Proof» που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο του 2022 και στη συνέχεια ακολούθησε μια μακρά περίοδος παύσης για το συγκρότημα. Στο διάστημα αυτό, τα μέλη εκπλήρωσαν την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία στη Νότια Κορέα, ενώ παράλληλα κυκλοφόρησαν μια σειρά σόλο πρότζεκτ σημειώνοντας μεγάλες επιτυχίες ο καθένας ξεχωριστά.

Η είδηση είδε το φως της δημοσιότητας μέσω του εγχώριου τύπου της Νότιας Κορέας. Στη συνέχεια, η BigHit οριστικοποίησε τις πληροφορίες με σχετική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο X (στην κορεατική γλώσσα).

Ωστόσο τα μέλη του συγκροτήματος είχαν ήδη επιλέξει έναν πιο προσωπικό τρόπο να ενημερώσουν τους θαυμαστές τους, στέλνοντας χειρόγραφες επιστολές στα σπίτια κάποιων τυχερών ARMY, οι οποίες έφεραν τη χαρακτηριστική ημερομηνία «20.3.2026».

Μεταξύ των μηνυμάτων, ο RM έγραψε ότι «περίμενε αυτή τη στιγμή με περισσότερη αγωνία από οποιονδήποτε άλλον» ενώ ο Jin σημείωσε: «Σας χαιρέτησα όλους ως σόλο καλλιτέχνης το 2023 και το 2024, αλλά επιτέλους μπορώ να σας χαιρετήσω ξανά, ως μέλος μιας ομάδας». Παράλληλα ο J-Hope πρόσθεσε ότι «επιτέλους, είναι η χρονιά που θα είμαστε όλοι μαζί σας», με τον Jungkook να ζητά από τους θαυμαστές τους «να μας προσέχετε καλά και φέτος».

Επιπλέον, το κορυφαίο συγκρότημα βρέθηκε ξανά μαζί για την αντίστροφη μέτρηση της Πρωτοχρονιάς μέσω της πλατφόρμας Weverse. Πολύ σύντομα, αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις και για την επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία τους, σύμφωνα με το Variety.