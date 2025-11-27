Lifestyle

Calvin Klein: Αποπροσανατολισμένος ο 83χρονος διάσημος σχεδιαστής – Σκοντάφτει και παραπατά μπροστά στον καλλονό 36χρονο σύντροφό του

Είναι μαζί εδώ και 10 χρόνια - Χαμός στα social media
Ο 83χρονος Calvin Klein με τον 36χρονο σύντροφό του, Kevin Baker
Ο 83χρονος Calvin Klein με τον 36χρονο σύντροφό του, Kevin Baker / Credit line: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας 83χρονος Calvin Klein απαθανατίστηκε πρόσφατα με τον 36χρονο σύντροφό του, Kevin Baker, σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη και τα φλας πήραν φωτιά. Οι δυο τους – παρά τη διαφορά ηλικίας 46 χρόνων – είναι μαζί εδώ και μία δεκαετία.

Ο Calvin Klein και ο καλλονός σύντροφός του βρέθηκαν στο East Village της Νέας Υόρκης για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του φωτογράφου της Vogue, Steven Klein. Ωστόσο, το βίντεο με τον αποπροσανατολισμένο Calvin Klein έκανε τον γύρο των social media.

Η άφιξή τους στο The Brant Foundation art gallery, όπου πραγματοποιούνταν το λαμπερό event, δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν. Ο διάσημος σχεδιαστής φάνηκε να μπερδεύεται από τα φλας των φωτογράφων στην είσοδο, με αποτέλεσμα να σκοντάψει και να χάσει για λίγο τον προσανατολισμό του.

Μάλιστα ακούστηκε να μουρμουρίζει ότι «δεν το περίμενε αυτό», καθώς προσπαθούσε να ανέβει τα σκαλοπάτια προς την είσοδο. Ο σύντροφός του, δεν έδειξε να πτοείται και προχώρησε σαν να μην συμβαίνει τίποτα, αφήνοντας έναν άνδρα ασφαλείας να βοηθήσει τον 83χρονο σχεδιαστή – ο οποίος παραπάτησε για δεύτερη φορά.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JayDee Milo (@jaydee_milo)

Σάλος στα social media 

Το στιγμιότυπο, που κυκλοφόρησε σε βίντεο, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν αρνητικά τη στάση του 36χρονου μοντέλου. «Ούτε καν τον βοήθησε να ανέβει τα σκαλιά», έγραψε ένας. Άλλος σχολίασε: «Πόσο αγενές από μέρους του να μην τον στηρίξει».

Ο 83χρονος Calvin Klein με τον 36χρονο σύντροφό του, Kevin Baker
Ο 83χρονος Calvin Klein είναι 10 χρόνια με τον 36χρονο σύντροφό του, Kevin Baker / Credit line: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Υπήρξαν όμως και αντίθετες απόψεις: «Ο Calvin θα μισούσε αν τον αντιμετώπιζε σαν ανήμπορο γέρο», έγραψε κάποιος.

Οι δυο τους είναι μαζί από το 2016, όταν έκαναν την πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή τους στο Fall Gala του American Ballet Theatre.

