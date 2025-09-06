Coldplay: Η ερωμένη που «πιάστηκε» στην kiss cam του live, καταθέτει αίτηση διαζυγίου – «Δεν είναι κατάλληλη για σύζυγος»

Μία συναυλία και ένα διαζύγιο, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ταινίας για την (παντρεμένη) γυναίκα που έγινε παγκοσμίως viral όταν η Kiss-Cam σε live των Coldplay, την «τσάκωσε» με τον παράνομο δεσμό της. Πλέον, ο γάμος της έχει καταρρεύσει.

Η ερωμένη του CEO της Astronomer, Άντι Μπάιρον και πρώην επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ και ο σύζυγός της ανακοίνωσαν επίσημα τον χωρισμό τους – μια κίνηση που το περιβάλλον του συζύγου χαρακτήρισε απλά ως «κάρμα», σύμφωνα τα ξένα μίντια.

Η 52χρονη Κάμποτ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Άντριου Κάμποτ λιγότερο από ένα μήνα μετά την εμφάνισή της στην Kiss-Cam των Coldplay, όπου την έπιασαν σε τρυφερό τετ α τετ με τον προϊστάμενό της.

«Έστειλα μήνυμα στον Άντριου αμέσως μετά το συμβάν και μου απάντησε: “Η ζωή της δεν έχει καμία σχέση με μένα” και είπε ότι χωρίζουν», δήλωσε η πρώην σύζυγός του, Τζούλια Κάμποτ, στην Daily Mail.

«Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτόν, παρόλο που ήταν παντρεμένοι και ζούσαν μαζί. Αλλά το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τα χρήματα», συνέχισε.

«Δεν θα έλεγα ότι είναι κατάλληλος για σύζυγος», αποκάλυψε η Τζούλια Κάμποτ. «Αλλά ούτε και αυτή φαίνεται κατάλληλη για σύζυγος», είπε για την Κρίστιν Κάμποτ, που έχει παντρευτεί δύο φορές.

Η Κάμποτ κατέθεσε την αίτηση διαζυγίου σε δικαστήριο στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ στις 13 Αυγούστου 2025.

Αυτό θα είναι το τρίτο διαζύγιο για τον Άντριου Κάμποτ και σύμφωνα με την 63χρονη δασκάλα γιόγκα Julia Cabot, ο πρώην σύζυγός της ήταν ένας «ανόητος που το άξιζε».

«Γι’ αυτό, μετά το συμβάν, έλαβα πολλά μηνύματα από ανθρώπους με αυτή τη λέξη: κάρμα. Ήταν σαν: ό,τι δίνεις, παίρνεις. Προσωπικά, δεν νομίζω ότι τον έχει επηρεάσει καθόλου αυτό που συνέβη. Δεν νομίζω ότι έχει πληγωθεί. Πιθανότατα νιώθει ντροπή, αν μη τι άλλο», είπε η Julia Cabot, η οποία ήταν παντρεμένη με τον Andrew Cabot για τέσσερα χρόνια μέχρι που χώρισαν το 2018.

«Δεν είναι καλός άνθρωπος. Τώρα κάτι όχι και τόσο καλό του συνέβη».

Άλλες πηγές, ωστόσο, εξέφρασαν υποψίες ότι το ανδρόγυνο προσποιείται ότι ο γάμος του καταρρέει για να σώσει την υπόληψή του μετά το σκάνδαλο που έγινε viral.

Ο Andrew Cabot βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια του σκάνδαλου και δεν είχε ιδέα ότι η σύζυγός του φλέρταρε δημόσια με τον Andy Byron, μέχρι που επέστρεψε στο σπίτι.