Δάκρυσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλώντας για τον πατέρα του: «Μπήκε στο νοσοκομείο και έπαθε ανακοπή»

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε μία συγκλονιστική εξομολόγηση για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια ο πατέρας του, Δημήτρης Κωνσταντάρας.

Ο παρουσιαστής του OPEN ήταν το πρωί της Πέμπτης (18.09.2025) καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και τόσο ο ίδιος όσο και ο Γιώργος Λιάγκας μιλώντας για τον Δημήτρη Κωνσταντάρα δάκρυσαν από συγκίνηση. Μάλιστα, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αποκάλυψε ότι ο πατέρας του «έφυγε» από τη ζωή από ανακοπή, ενώ προσπαθούσε να αντιμετωπίσει ένα μικρόβιο στο νοσοκομείο μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας προλόγισε τον καλεσμένο του, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον αξέχαστο πατέρα του, Δημήτρη Κωνσταντάρα, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

«Δυσκολεύτηκε τα τελευταία χρόνια και ο ίδιος θύμωνε με τον εαυτό του. Πίστευε όμως ότι θα πάει καλύτερα και η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν περιμέναμε να φύγει. Μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο, γιατί είχε έρθει ένας καινούριος καρκίνος και έκανε ακτίνες. Είχε καρκίνο στο νεφρό, το είχε αφαιρέσει πριν από 10 χρόνια, ήταν τελείως καλά και πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο βρέθηκε ένας καρκίνος στον προστάτη από τις πρώτες μέρες, που αντιμετωπίστηκε πολύ καλά. Επανήλθε και πήγαινε να κάνει κάποιες ακτίνες. Φαίνεται ότι οι ακτίνες τον κατέβαλαν και κόλλησε ένα μικρόβιο ενδονοσοκομειακό. Οπότε μπήκε στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίσει το μικρόβιο, έπρεπε να μείνει 10 μέρες στο νοσοκομείο, αλλά ήταν καλά. Ήθελε να δει τον Ολυμπιακό, με ρώταγε αν πήραμε κανέναν στην εκπομπή, περίμενε να περάσουν οι 10 μέρες τσαντισμένος όπως πάντα, γιατί σε κανέναν δεν αρέσει να κάθεται στο νοσοκομείο, και την τέταρτη μέρα έπαθε ανακοπή…», εξομολογήθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Η μάνα μου με πήρε τηλέφωνο, ήμουν σπίτι. Αυτό έγινε 06:38 και με έπαιρνε τηλέφωνο στις 08:00, στις 08:30, κοιμόμουν και ξύπνησα στις 09:00. Το προηγούμενο βράδυ είχαμε μιλήσει, ήταν καλά. Το ξαφνικό πάντα σε σοκάρει. Ναι ήταν μεγάλος αλλά για τον κάθε άνθρωπο, ο γονιός είναι ο γονιός. Πήγα αμέσως στο νοσκομείο με τη μητέρα μου, γιατί η αδελφή μου έλειπε, είχε πάει διακοπές με τον γιο της και γύρισαν άρον άρον. Πήγαμε και όταν αποφάσισα να το πω, έστειλα ένα μήνυμα σε 10 δικούς μας για να μην το δουν στην τηλεόραση», είπε ακόμα.

«Ακόμα δεν το έχω καταλάβει και μου μιλούν άνθρωποι που έχουν χάσει τους γονείς τους και μου λένε ότι δεν θα το συνηθίσεις ποτέ, δεν θα το καταλάβεις ποτέ», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Χάρηκα που με πήραν πολλοί από το συνάφι μας και μου είπαν τι άνθρωπος που ήταν ο πατέρας σου», ξεκίνησε να λέει αμέσως μετά, προσθέτοντας: «Ο Γιώργος (σ.σ. Λιάγκας) μου έστειλε μήνυμα όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να έρθει στην κηδεία, σχεδόν απολογητικό».

Τα λόγια αυτά συγκίνησαν τον οικοδεσπότη της εκπομπής που άρχισε να βουρκώνει όσο ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μιλούσε…

«Χάρηκα που είδαν όλοι ότι ήταν αυτός ο άνθρωπος που ήταν. Χάρηκα και για εμένα γιατί… μην περιμένουμε οι άνθρωποί μας να γίνουν φωτογραφίες. Πρόλαβα να του πω και να κάνω όσα ήθελα. Δεν είχα απωθημένο. Είμαι ευχαριστημένος», δήλωσε ακόμα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

«Κάποια στιγμή η μητέρα μου του είπε “ρε συ ο Λάμπρος μας αγαπάει πολύ”», σημείωσε ακόμα.

«Η τελευταία εμφάνιση που έκανε στην τηλεόραση ήταν πέρυσι και ζορίστηκε τόσο πολύ. Έκανε μία εβδομάδα προετοιμασία για να βγάλει το οξυγόνο, για να φτιάξει την εμφάνισή του, να φάει για να βγει, να κάνει μία εμφάνιση 90 δευτερολέπτων στον Χατζηνικολάου να μιλήσει για εσένα. Δεν ήθελε, έλεγε “πώς είμαι έτσι είμαι χάλια”. Του έλεγα να μη βγει, αλλά μου λέει “είσαι τρελός; Δεν υπάρχει περίπτωση”», πρόσθεσε ο γνωστός δημοσιογράφος απευθυνόμενος στον παρουσιαστή του «Πρωινού».

«Χαίρομαι που πρόλαβε να με δει να κάνω κάποια πράγματα»

«Όταν τον έβλεπα στη Βουλιαγμένη μου έλεγε με αγάπη “πάλι έκανες αυτή τη βλακεία;” και όταν τελειώναμε τα δικά μας πάντα μου μίλαγε για εσένα. Πίστευε σε εσένα, σου είχε αδυναμία και θα ήταν περήφανος για την πορεία σου και το είδε. Σε είδε να προοδεύεις», είπε συγκινημένος ο Γιώργος Λιάγκας.

«Χαίρομαι που πρόλαβε να με δει να κάνω κάποια πράγματα. Μου φαίνεται απίθανο που το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα και δεν θα έχω μηνύματα. Μου έκανε συνέχεια παρατηρήσεις. Έκανε τον αρχισυντάκτη από το σπίτι. Με εμένα ήταν πάρα πολύ αυστηρός αλλά και πολύ γλυκός. Έχω ένα μήνυμά του που μου έγραψε το καλοκαίρι “ρε είσαι πολύ καλός” Κρατάω κλήσεις, τηλέφωνα… Ψάχνω βίντεο παλιά», δήλωσε ακόμα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Σκέφτομαι τη μητέρα μου. Σε έναν μήνα θα έκλειναν 60 χρόνια μαζί. Θα με βλέπει τώρα σε ένα σπίτι μόνη της. Είναι πολύ σκληρή. Είναι βράχος αλλά μετά από 60 χρόνια σκατοίκησης με έναν άνθρωπο είναι πρόβλημα. Την πήρα τηλέφωνο και την ρώτησα τι θα μαγειρέψει και μου λέει “δεν μαγειρεύω πια…”», συμπλήρωσε.