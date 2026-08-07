Δανάη Μιχαλάκη για Γιώργο Παπαγεωργίου: «Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι και θαυμάζω»

Μέλι στάζει για τον σύζυγό της Γιώργο Παπαγεωργίου, η Δανάη Μιχαλάκη μιλώντας για τον έγγαμο βίο και την ενασχόληση της με την υποκριτική, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Vita.

Η Δανάη Μιχαλάκη παραδέχθηκε πως της αρέσει το γεγονός πως κινούνται στον ίδιο επαγγελματικό χώρο με τον σύζυγο της, Γιώργο Παπαγεωργίου.

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Νιώθεις τυχερή που ο σύντροφος σου, Γιώργος Παπαγεωργίου, καταλαβαίνει τις απαιτήσεις της δουλειάς ή πιστεύεις ότι αυτό έχει και τις δυσκολίες του;

Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι και θαυμάζω. Μου αρέσει πολύ που είμαστε στο ίδιο επάγγελμα και έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, γιατί υπάρχει κατανόηση, συνεννόηση και στήριξη σε όλα. Στα ωράρια, στην κούραση, στο στρες.

Όταν κλείνει η πόρτα, συνεχίζετε να μιλάτε για το θέατρο;

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Όταν επιστρέφουμε σπίτι από τη δουλειά, θα πούμε τα νέα μας αλλά, όχι, δεν μιλάμε όλη την ώρα για τα επαγγελματικά μας. Υπάρχουν άλλωστε τόσα άλλα πράγματα να πούμε.

Η υποκριτική ήταν για σένα μονόδρομος;

Από μικρή έκανα μπαλέτο και άλλα είδη χορού με τη μητέρα μου, ενώ έβλεπα και τον μπαμπά μου στις παραστάσεις. Η υποκριτική έγινε μονόδρομος όταν κατάλαβα ότι μπορούσα να συνδυάσω όλα όσα μου άρεσαν. Τον χορό, την υποκριτική, το τραγούδι.