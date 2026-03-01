Δανάη Μιχαλάκη για μητρότητα: Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα να χάνω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό το ταξίδι

Η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης, ωστόσο, όπως είχε αποκαλύψει η ηθοποιός ο γάμος τους έχασε όλες τις ισορροπίες όταν γεννήθηκε η κόρη τους. Η μητρότητα ήταν ένα από τα πιο ευχάριστα αλλά και δυσκολότερα κεφάλαια της ζωής της, όπως παραδέχτηκε την Κυριακή (01-03-2026), σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ.

«Ήθελα πολύ να γίνω μητέρα. Η απόφαση να γίνεις μητέρα δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία, όσο με το να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο. Εννοείται ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσα να χάνω τον εαυτό μου μέσα στο ταξίδι της μητρότητας. Η μητρότητα είναι ότι πιο όμορφο και ότι πιο δύσκολο μου έχει συμβεί» εξομολογήθηκε η Δανάη Μιχαλάκη.

Σε άλλο σημείο εστίασε στα επαγγελματικά της: «Δεν είχα το άγχος να γίνω πρωταγωνίστρια, ήθελα απλά να κάνω τη δουλειά μου. Τα πράγματα δεν ήρθαν εύκολα στα επαγγελματικά μου. Για χρόνια έκανα άλλες δουλειές και παράλληλα πήγαινα σε οντισιόν. Είχα γνωρίσει πάρα πολλές απορρίψεις. Λίγο πριν πάρω το ρόλο στις Άγριες Μέλισσες, είχα σκεφτεί να εγκαταλείψω την υποκριτική.

Την ξαφνική αναγνωρισιμότητα που ήρθε με τις Άγριες Μέλισσες προσπάθησα να την αντιμετωπίσω ψύχραιμα. Ποτέ δεν κοιτάζω τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα αλλάξει και κάτι» ανέφερε η Δανάη Μιχαλάκη.

Η Δανάη Μιχαλάκη είχε μιλήσει για τη μητρότητα και στο παρελθόν, όταν είχε αναφέρει πως φροντίζει να «ρουφάει» την κάθε στιγμή.