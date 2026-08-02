Δανάη Μιχαλάκη για την γνωριμία της με τον Γιώργο Παπαγεωργίου: «Είδα έναν ωραίο άντρα στη Σύρο, δεν τον ήξερα»

«Είδα τον Γιώργο Παπαγεωργίου σε ένα μπαρ που δούλευα και τον σέρβιρα. Μετά από πολλούς μήνες πήγα και είδα την παράστασή του και από εκεί ξεκίνησαν όλα», είπε στη νέα της συνέντευξη που έδωσε στο TLIFE η Δανάη Μιχελάκη.

Η Δανάη Μιχαλάκη βρέθηκε στο studio του TLIFE και άνοιξε την καρδιά της στον Χρήστο Κούτρα. Η αγαπημένη ηθοποιός, που τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα τη δούμε στη σειρά του MEGA «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», μιλά για τη γνωριμία και τη ζωή με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, αλλά και την πεθερά της Φιλαρέτη Κομνηνού.

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Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην 2μιση ετών κόρη της την οποία έφερε στον κόσμο στις 21 Νοεμβρίου 2021. Μίλησε για το πώς η μητρότητα της άλλαξε τη ζωή αλλά και για το πώς έφτασε σε σημείο να ξεχάσει να φροντίσει τον εαυτό της λόγω της τεράστιας ευθύνης.

Για την γνωριμία με τον Γιώργο Παπαγεωργίου, περιέγραψε: «Τον είδα πρώτη φορά στη Σύρο, σε ένα μπαρ που δούλευα και τον σέρβιρα. Δεν τον ήξερα. Είδα έναν ωραίο άντρα. Μετά από πολλούς μήνες πήγα και είδα την παράστασή του και από εκεί ξεκίνησαν όλα».

Όσο για εκείνα που θαυμάζει περισσότερο στον σύζυγό της; «Τον βρίσκω ταλαντούχο σε όλα, και στο τραγούδι και ως ηθοποιό. Μου αρέσει το πόσο δίνεται σε αυτό που κάνει. Βάζει την ψυχή του».

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Στη συνέχεια, η Δανάη Μιχαλάκη μίλησε με τα πιο όμορφα λόγια για την πεθερά της, Φιλαρέτη Κομνηνού. «Έχουμε μια υπέροχη σχέση. Δεν θα έλεγα ότι είναι σχέση πεθεράς και νύφης. Την αγαπάω πολύ και με αγαπάει πολύ. Ό,τι με προβληματίζει θα το συζητήσω μαζί της. Έχει τόσες γνώσεις και τόση εμπειρία, που είναι σαν μάθημα».

Για την μητρότητα, η γνωστή ηθοποιός είπε: «Όταν ήρθε η μικρή στον κόσμο, ήταν σαν να ήρθε και μία άλλη βερσιόν του εαυτού μου. Είναι μια τεράστια ευθύνη. Ξεχνάς οριακά ότι υπάρχεις και εσύ. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι λίγο έχω χαθεί και πρέπει να αρχίσω να φροντίζω και εμένα».