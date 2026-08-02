Γιώργος Χρανιώτης: Διπλωματία και έρωτας δεν πάνε μαζί, αυτό μου το έμαθε η σύζυγός μου

Για την αγαπημένη του σύζυγο και μητέρα του γιου του, Γεωργία Αβασκαντήρα μίλησε με λόγια τρυφερά ο Γιώργος Χρανιώτης στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ!

Ο Γιώργος Χρανιώτης αποκάλυψε πώς γνώρισε τη σύζυγό του.

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Γιώργο, η σύζυγος σου, Γεωργία Αβασκαντήρα εργάζεται ως χορογράφος – στιλίστρια. Πώς γνωριστήκατε;

Το 2015 παίζαμε με τον Αλέκο Συσσοβίτη στον “Βουβό σερβιτόρο” του Χάρολντ Πίντερ στο Faust. Είχε έρθει να παρακολουθήσει την παράσταση και τα είπαμε λίγο. Ήταν πολύ έντονο αυτό που ένιωσα μόλις την είδα. Ζήτησα το τηλέφωνο της από μια κοινή μας φίλη και από το δεύτερο ραντεβού μας όλα πήραν τον δρόμο τους.

Πώς σε κέρδισε;

Εκείνο που με γοήτευσε πολύ ήταν ότι δεν προσπάθησε να κρύψει τον ενθουσιασμό της για μένα. Από την αρχή μου έδειξε πόσο με θέλει. Ήταν ξεκάθαρη και γενναία στα συναισθήματα της. Διπλωματία και έρωτας δεν πάνε μαζί. Και αυτό μου το έμαθε η Γεωργία.