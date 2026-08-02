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Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου 2026

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Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 2 Αυγούστου 2026; Τι προβλέπουν το ζώδιο και ο ωροσκόπος…

Ταύρος: Σήμερα έχεις ανάγκη να απομακρυνθείς από ανθρώπους ή καταστάσεις που σε πιέζουν. Ίσως κάποια οικονομική ανησυχία ή μια εκκρεμότητα σε προβληματίσει προσωρινά, όμως μην αφήσεις το άγχος να σε κυριεύσει. Εκμεταλλεύσου τη μέρα για να οργανώσεις καλύτερα τα σχέδιά σου και να εξοικονομήσεις δυνάμεις.

Από το απόγευμα και μετά, η διάθεσή σου θα γίνει πιο εσωστρεφής και θα θελήσεις να αφιερώσεις χρόνο στην ξεκούραση, τη χαλάρωση και την ψυχική σου ισορροπία. Άκου περισσότερο τη διαίσθησή σου.

Δίδυμοι: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι ευθύνες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Είναι σημαντικό να κάνεις όσα πραγματικά μπορείς, χωρίς να πιέζεις υπερβολικά τον εαυτό σου και χωρίς να σε επηρεάζει η κριτική των άλλων. Η αποφασιστικότητά σου μπορεί να μετατρέψει κάθε πρόκληση σε κίνητρο για εξέλιξη.

Από το απόγευμα και μετά η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη, καθώς φίλοι, συνεργασίες ή ένας κοινός στόχος σου θυμίζουν ότι δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνος/η σου. Η ομαδική προσπάθεια θα φέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Καρκίνος: Στην αρχή της ημέρας, δώσε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που επικοινωνείς. Η βιασύνη ή η υπερευαισθησία μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις που εύκολα αποφεύγονται. Κινήσου με ψυχραιμία και οργάνωση.

Καθώς περνά η ημέρα, η αυτοπεποίθησή σου αυξάνεται και αισθάνεσαι έτοιμος/η να αναλάβεις πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη θέση σου. Η συνέπεια και η εργατικότητά σου θα αναγνωριστούν, ενώ μια επαγγελματική εξέλιξη ή μια σημαντική ευκαιρία μπορεί να εμφανιστεί.

Λέων: Στο ξεκίνημα της ημέρας, ίσως νιώσεις πιο επιφυλακτικός ή εσωστρεφής, καθώς προσπαθείς να ξεκαθαρίσεις τις σκέψεις και τα συναισθήματά σου. Απόφυγε να παίρνεις προσωπικά λόγια ή συμπεριφορές των άλλων και μην πιέζεις τον εαυτό σου να δώσεις άμεσα απαντήσεις.

Καθώς όμως η ημέρα εξελίσσεται, η διάθεσή σου αλλάζει αισθητά. Νιώθεις την ανάγκη να ανοίξεις τα φτερά σου, να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο ή να σχεδιάσεις ένα ταξίδι, μια συνεργασία ή έναν μελλοντικό στόχο. Η αισιοδοξία επιστρέφει δυναμικά.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

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