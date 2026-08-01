Lifestyle

Η Μπάγια Αντωνοπούλου καλωσορίζει τον Αύγουστο με τρυφερές στιγμές με το μωρό της – Το βίντεο που «έλιωσε» τους followers

Η δημοσιογράφος απολαμβάνει τη νέα της καθημερινότητα με τον νεογέννητο γιο της και μοιράστηκε ένα γλυκό στιγμιότυπο στα social media
Μπάγια Αντωνοπούλου
NDP Photo
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Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή με το μωρό της. Η δημοσιογράφος, που έγινε πρόσφατα μαμά, μοιράζεται συχνά μικρές στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Το μεσημέρι του Σαββάτου 01.08.2026, η Μπάγια Αντωνοπούλου δημοσίευσε ένα τρυφερό βίντεο με το μωρό της, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της για τον νέο μήνα. Στο γλυκό στιγμιότυπο, η ίδια παίζει με τις μικροσκοπικές πατούσες του γιου της, ενώ οι δυο τους χαλαρώνουν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι.

Το βίντεο ξεχώρισε για τη ζεστασιά και την απλότητά του, αποτυπώνοντας μια καθημερινή, αλλά πολύ ξεχωριστή στιγμή ανάμεσα στη μαμά και τον νεογέννητο γιο της.

Η δημοσιογράφος και ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, διανύουν μία από τις πιο ευτυχισμένες φάσεις της ζωής τους, αφού πριν από λίγες εβδομάδες καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί.

Το ζευγάρι, που ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας τον περασμένο Φεβρουάριο, έχει πλέον αφοσιωθεί στη νέα οικογενειακή του καθημερινότητα, με τον μικρό τους γιο να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε στιγμής.

Οι διαδικτυακοί φίλοι της Μπάγιας Αντωνοπούλου έσπευσαν να γεμίσουν την ανάρτησή της με ευχές και όμορφα σχόλια, στέλνοντας την αγάπη τους στη νέα μαμά και το μικρό της αγόρι.

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