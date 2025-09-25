Δανάη Μιχαλάκη: «Θέλω να δώσω στην κόρη μου την ελευθερία να βρει μόνη της τι αγαπά»

«Σίγουρα θα εκτεθεί σε τέχνη, σε μουσική, σε θέατρο, γιατί αυτά υπάρχουν στο σπίτι μας. Αλλά δεν θέλω να της επιβάλλω τίποτα», είπε μεταξύ άλλων για την κόρη της, η ηθοποιός, Δανάη Μιχαλάκη.

Για την μητρότητα και για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου παιδιού στον γάμο με τον σύντροφο της, Γιώργο Παπαγεωργίου μίλησε η Δανάη Μιχαλάκη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα στο ένθετο Real life και τη δημοσιογράφο Νίκη Κώτσου.

Είναι εύκολο να συνδυάζεις τη δουλειά με τον ρόλο της μαμάς;

Δεν είναι εύκολο αλλά, όταν αγαπάς και τα δυο, βρίσκεις τρόπο. Προσπαθώ να απολαμβάνω κάθε στιγμή με το παιδί μου, χωρίς να αφήνω τις υποχρεώσεις να με πνίγουν.

Φυσικά, υπάρχουν φορές που νιώθω ότι τρέχω συνέχεια αλλά στο τέλος της ημέρας το χαμόγελο με δικαιώνει. Η μητρότητα με έχει κάνει να βλέπω τη ζωή πιο απλά, να εκτιμώ τα μικρά πράγματα.

Σκέφτεστε για δεύτερο παιδί;

Όχι προς το παρόν. Δεν το αποκλείουμε αλλά θέλουμε να απολαύσουμε αυτή τη φάση με την Έλλη. Δεν είναι κάτι που σχεδιάζουμε άμεσα. Αν έρθει κάποια στιγμή, θα είναι ευπρόσδεκτο, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πλήρεις με τη μικρή μας.

Είχες την τύχη να μεγαλώσεις σε οικογένεια με έντονο καλλιτεχνικό υπόβαθρο. Θέλεις να μεταδώσεις και εσύ αυτό το στοιχείο στην κόρη σου;

Θέλω να της δώσω την ελευθερία να βρει μόνη της τι αγαπά. Σίγουρα θα εκτεθεί σε τέχνη, σε μουσική, σε θέατρο, γιατί αυτά υπάρχουν στο σπίτι μας. Αλλά δεν θέλω να της επιβάλλω τίποτα.

Αν θελήσει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, θα είμαι δίπλα της. Αν όχι, πάλι θα είμαι δίπλα της. Αυτό που με νοιάζει είναι να μεγαλώσει με αγάπη και σιγουριά.