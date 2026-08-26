Δανάη Μπάρκα: Από όταν σταμάτησα να βάζω 1.000 πράγματα στο πρόσωπό μου, έχω το πιο ωραίο δέρμα

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε πρόσφατα το δικό της «beauty secret» για αψεγάδιαστη, λεία και νεανική επιδερμίδα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσιοποίησε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και θέλησε να αναφερθεί στην περιποίηση της επιδερμίδας της, αποκαλύπτοντας τι έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα στη ρουτίνα της.

Η Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε ένα βίντεο του προσώπου της, την ώρα που βρισκόταν ξαπλωμένη και καλημέρισε τις διαδικτυακές της φίλες γράφοντας: «Καλημέρα κούκλες μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εξήγησε, σταμάτησε να χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά προϊόντα στο πρόσωπό της και διαπίστωσε ότι αυτή η πιο απλή προσέγγιση είχε ιδιαίτερα θετικό αποτέλεσμα στο δέρμα της.

«Υ.Γ.: Από όταν σταμάτησα να βάζω 1000 πράγματα στο πρόσωπό μου έχω το πιο ωραίο δέρμα που είχα ποτέ», έγραψε χαρακτηριστικά η Δανάη Μπάρκα.

Προ ημερών η Δανάη Μπάρκα παραδέχτηκε ότι το καλοκαίρι δεν είναι η αγαπημένη της εποχή, σημειώνοντας πάντως ότι η θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα, η αγάπη, η ερημιά και η ανεμελιά μπορούν να αλλάξουν τη διάθεσή της.