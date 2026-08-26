Έξαλλος ο Μπρούκλιν Μπέκαμ με σχόλιο για το σώμα της Νίκολα Πελτζ: «Τάισέ την» του έγραψαν – «Μην ξαναμιλήσεις ποτέ για τη σύζυγό μου» απάντησε

Ένα σχόλιο follower για το αδύνατο σώμα της συζύγου του Νίκολα Πελτζ έκανε έξαλλο τον Μπρούκλιν Μπέκαμ. Ο 27χρονος γιος του Ντέιβιντ Μπέκαμ και της Βικτόρια Μπέκαμ, δέχθηκε ένα σχόλιο κάτω από το τελευταίο βίντεο μαγειρικής που ανέβασε στο Instagram. Ένας follower τον ρώτησε αν απαντά σε όλους όσοι ανησυχούν για τη σύζυγό του και σχολίασε ότι «δείχνει άρρωστη» και πως θα έπρεπε να «την ταΐζει».

Ο Μπρούκλιν δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο και αντέδρασε έντονα, γράφοντας: «Μην ξαναμιλήσεις ποτέ για τη σύζυγό μου. Είναι απολύτως πανέμορφη και δεν πρέπει ποτέ να σχολιάζεις το σώμα μιας γυναίκας. Είναι ντροπιαστικό». Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ και η 31χρονη Νίκολα είναι παντρεμένοι από το 2022, ενώ πέρυσι προχώρησαν σε ανανέωση των γαμήλιων όρκων τους, εν μέσω της γνωστής πλέον ρήξης τους με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τη σύζυγό του Βικτόρια Μπέκαμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα σχόλια για το cottage pie

Την ίδια στιγμή, το νέο βίντεο του Μπρούκλιν προκάλεσε συζήτηση και για τις μαγειρικές του ικανότητες. Ο ίδιος παρουσίασε τη δική του εκδοχή ενός cottage pie, με αρκετούς followers να επισημαίνουν ότι το αποτέλεσμα έδειχνε αρκετά «νερουλό».

Κάποιοι του έδωσαν συμβουλές για τη συνταγή, εξηγώντας πως το κρέας θα έπρεπε να είχε στραγγίξει καλύτερα και να είχε κρυώσει πριν προστεθεί ο πουρές πατάτας. Άλλοι πρότειναν να προσθέσει περισσότερο τυρί στην επιφάνεια.

«Φίλε, αυτό δεν είναι κριτική, είναι συμβουλή. Ο λόγος που έχει “κάτσει” είναι επειδή πρέπει να περιμένεις να κρυώσει εντελώς ο κιμάς πριν βάλεις τον πουρέ. Πάντως παραμένει ένα ωραίο πιάτο», έγραψε ένας χρήστης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας άλλος σχολίασε πως θα έπρεπε να εξατμιστούν όλα τα υγρά από το κρέας ώστε να μπορέσει να ροδίσει σωστά, ενώ κάποιος άλλος παρατήρησε ότι ο πουρές ήταν πολύ υγρός και πως ένα πιο ρηχό σκεύος ίσως ήταν καλύτερη επιλογή.

Υπήρχαν, βέβαια, και πιο χιουμοριστικές αντιδράσεις, με έναν follower να γράφει: «Λατρεύω όταν οι κρεατόπιτές μου είναι σκέτο νερό!».

Ορισμένοι στάθηκαν και στον τρόπο με τον οποίο ο Μρούκλιν ετοίμασε τις πατάτες, καθώς τις έβρασε με τη φλούδα και τις ξεφλούδισε στη συνέχεια.

«Γιατί δεν ξεφλούδισε τις πατάτες από πριν;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης, ενώ άλλος παραδέχτηκε: «Έπρεπε να κοιτάξω αλλού όταν άρχισε να ετοιμάζει τις πατάτες».

Ο ίδιος αντιμετώπισε τα σχόλια με χιούμορ, απαντώντας:

«Προφανώς δεν είμαι επαγγελματίας σεφ, χαχα. Απλώς λατρεύω να μαγειρεύω και να τρώω. Αγαπώ όλα τα όμορφα σχόλια».

Και πρόσθεσε πως του αρέσει ιδιαίτερα να φτιάχνει «εύκολο comfort food», χαρακτηρίζοντάς το μάλιστα ως το αγαπημένο του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι μαγειρικές απόπειρες του Brooklyn προκαλούν αντιδράσεις. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι followers του έμειναν έκπληκτοι όταν τον είδαν να χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό για να βράσει τα ζυμαρικά του.