Καίτη Γαρμπή για Δημήτρη Κόκοτα: Περιμέναμε ένα θαύμα, θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου

Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, την Τρίτη 25 Αυγούστου του 2026 και η Καίτη Γαρμπή τον αποχαιρέτισε με ένα συγκινητικό μήνυμα. Οι δυο τους γνωρίζονταν και είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν. Την εποχή που ο αείμνηστος τραγουδιστής έκανε τα πρώτα του βήματα στην ελληνική δισκογραφία και η συνάδελφός του συγκαταλεγόταν στα πρώτα ονόματα της νυχτερινής Αθήνας.

Η Καίτη Γαρμπή στάθηκε στη μάχη που έδινε ο Δημήτρης Κόκοτας από τις 28 Μαρτίου 2024, όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δοκιμών για το τηλεοπτικό σόου «J2US». Όπως έγραψε από τότε προσευχόταν για ένα θαύμα.

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Ο καλλιτέχνης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου νοσηλευόταν μέχρι την ημέρα του θανάτου του, έχοντας συμπληρώσει πάνω από δύο χρόνια νοσηλείας. Δυστυχώς ο Δημήτρης Κόκοτας δεν τα κατάφερε, βυθίζοντας στην θλίψη τους δικούς του ανθρώπους αλλά και τους χιλιάδες θαυμαστές του και όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί του.

«Δημήτρη μου… Δυόμισι χρόνια περιμέναμε ένα θαύμα. Το πιστέψαμε, το ευχηθήκαμε, το προσευχηθήκαμε. Σήμερα αποχαιρετώ ένα υπέροχο πλάσμα, έναν αγαπημένο συνάδελφο, ένα καλό παιδί. Θα σε θυμάμαι πάντα με το χαμόγελό σου. Καλό ταξίδι», έγραψε η Καίτη Γαρμπή.

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968. Γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως είναι Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του.