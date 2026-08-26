Η Αποστολία Ζώη με ράστα μαλλιά και ένα στέμμα από λουλούδια στη Ζανζιβάρη: «Σαν βασίλισσα της ζούγκλας»

Λαμπερή και ανανεωμένη η Αποστολία Ζώη, σε νέες εικόνες που δημοσιοποίησε στο Instagram. Η τραγουδίστρια έκανε τα μαλλιά της ράστα και πόζαρε με ένα στέμμα και βραχιόλι φτιαγμένα από λουλούδια, κρατώντας μια καρύδα στα χέρια της. Έδειχνε να το απολαμβάνει. Λίγες μέρες νωρίτερα είχε ταξιδέψει στο Μπαλί.

Η εξωτερική της εμφάνιση έδειχνε να ταιριάζει απόλυτα με την τροπική ατμόσφαιρα του νησιού. Η Αποστολία Ζώη έγραψε χιουμοριστικά ότι νιώθει σαν «βασίλισσα της ζούγκλας» και ότι η Ζανζιβάρη της ταιριάζει πολύ. Πρόκειται για μια ημιαυτόνομη περιοχή της Τανζανίας στην Ανατολική Αφρική, η οποία αποτελεί ένα μαγευτικό αρχιπέλαγος στον Ινδικό Ωκεανό.

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Είναι παγκοσμίως γνωστή για τις λευκές τροπικές παραλίες της με τα τιρκουάζ νερά, την πλούσια ιστορία της ως «το νησί των μπαχαρικών» και την ιδιαίτερη πολιτισμική της ταυτότητα. Η Αποστολία Ζώη έδειχνε ενθουσιασμένη από τις ομορφιές που αντίκρισε στο εξωτικό ταξίδι της.

Στο ξεκίνημα του ταξιδιού της στη Ζανζιβάρη, η Αποστολία Ζώη εστίασε κυρίως στην εξωτική φύση και την τροπική ατμόσφαιρα του νησιού. Απόλαυσε το χαρακτηριστικό τοπίο του αρχιπελάγους με τις αμμώδεις εκτάσεις και τους φοίνικες.

Όπως συνηθίζει στα ταξίδια της (κάτι που έκανε και στο Μπαλί λίγες ημέρες πριν), η Αποστολία Ζώη ήρθε σε επαφή με τον τοπικό πολιτισμό και την κουλτούρα της Ανατολικής Αφρικής.