Δωροθέα Μερκούρη: Πιστεύω ότι η ορμονική αλλαγή φέρνει μια μεγάλη ελευθερία, ήμουν πιο ευαίσθητη και πονεμένη

Στη σχέση που φροντίζει να έχει με τον χρόνο και στις αλλαγές που παρατηρεί στην ψυχοσύνθεση της αναφέρθηκε, μεταξύ πολλών άλλων, η Δωροθέα Μερκούρη στη νέα συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό Instyle Σεπτεμβρίου και τη δημοσιογράφο Ξένια Ιωάννου.

Η Δωροθέα Μερκούρη ανέφερε πως έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν. Είναι λιγότερο ευαίσθητη, όπως παρατηρεί. Τα συναισθήματά της άλλαζαν ταχύτατα κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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Πλέον τα πράγματα είναι διαφορετικά και δίνει τη δική της εξήγηση. Ελέγχει τα συναισθήματά της και νιώθει περισσότερο ελεύθερη σε σχέση με το παρελθόν.

Έχεις αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου;

Ναι, έχω αλλάξει πολύ. Είμαι άλλος άνθρωπος.

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Πώς ήσουνα;

Κοίτα, οι φίλοι μου μου λένε ότι είμαι ίδια. Οι φίλοι που με ξέρουν πολλά χρόνια.

Εσύ πως νιώθεις ότι άλλαξες;

Εγώ πιστεύω ότι στη γυναίκα ειδικά, γιατί για τη γυναίκα μπορώ να μιλήσω, αφού φύγουν τα παιδιά ή λίγο μετά τα 45, όταν φτάνουμε κοντά στα 50, γίνεται μια μεγάλη αλλαγή. Το βλέπω σε πολλές γυναίκες, φίλες μου και γυναίκες με τις οποίες τυχαίνει να φιλάω. Γίνεται κάτι μαγικό που οφείλεται στην ορμονική αλλαγή. Πιστεύω ότι η ορμονική αλλαγή φέρνει μια μεγάλη ελευθερία. Δεν φέρνει κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, για να είμαι ειλικρινής.

Ήμουν πιο ευαίσθητη, πιο πονεμένη με αυτές τις ορμόνες τις γυναικείες, τις ηφαιστειώδεις και τα συναισθήματα που πήγαιναν μια από εδώ και μια από εκεί – την ίδια μέρα και την ίδια ώρα.

Πιστεύω ότι, όταν φεύγει όλο αυτό, υπάρχει μια ελευθερία. Γιατί πια εγώ ελέγχω το συναίσθημα μου, εγώ έχω τον έλεγχο των συναισθημάτων μου. Δεν έχει έλεγχο το ορμονικό. Τελεία. Και μου αρέσει πολύ.