Η Μαντώ αποχαιρετά με θλίψη τον Δημήτρη Κόκοτα: Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς;

Ο σεβασμός και η εκτίμηση που τους συνέδεε για χρόνια ήταν αμοιβαίος. Μαντώ και Δημήτρης Κόκοτας είχαν συνεργαστεί σε νυχτερινά σχήματα του παρελθόντος και διατηρούσαν φιλική σχέση. Η θλιβερή είδηση για τον θάνατο του τραγουδιστή, προκάλεσε στη συνάδελφό του θλίψη. Σε ανάρτηση που έκανε, έγραψε για το πόσο θα της λείψει. Του ευχήθηκε «καλό παράδεισο». Οι λίγες λέξεις που έγραψε, αποτύπωναν τη συντριβή της.

Με αφορμή την απώλεια του τραγουδιστή, η Μαντώ εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, θυμίζοντας σε όλους ότι ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν «από τα καλύτερα και πιο ευγενικά παιδιά» του ελληνικού πενταγράμμου. Ένας καλλιτέχνης δίχως ίχνος βεντετισμού, που πάλεψε για να εκπληρώσει το όνειρο της καριέρας στην εγχώρια δισκογραφία.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαντώ έγραψε χαρακτηριστικά: «Δημήτρη μου δεν μπορώ να το πιστέψω… Γιατί τα καλύτερα παιδιά της δουλειάς να φεύγουν τόσο νωρίς; Πόσο θα μας λείψεις… Καλό Παράδεισο ψυχή μου».

Η είδηση για τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα έγινε γνωστή την Τρίτη 25 Αυγούστου, με τον τραγουδιστή να αφήνει πίσω του τη σύζυγό του και την κόρη τους.

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968. Γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως είναι Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του.