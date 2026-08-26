Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Ο Διονύσης Σχοινάς λέει αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα με τρεις λέξεις και ένα τραγούδι: «Φίλε μου αγαπημένε»

O Διονύσης Σχοινάς επέλεξε να αποχαιρετήσει τον καλό του φίλο με τον οποίο και κινήθηκαν παράλληλα για πολλά χρόνια στην εγχώρια δισκογραφία
Διονύσης Σχοινάς
Διονύσης Σχοινάς / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Διονύσης Σχοινάς και Δημήτρης Κόκοτας ήταν φίλοι και συνεργάτες στο πέρασμα του χρόνου. Ξεκίνησαν σχεδόν μαζί στα 90s, μοιράστηκαν τις ίδιες πίστες, τις ίδιες αγωνίες της επιτυχίας και δεν υπήρξε ποτέ ανταγωνισμός ανάμεσά τους. Η είδηση για τον θάνατο του 57χρονου τραγουδιστή, προκάλεσε θλίψη στον συνάδελφό του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Διονύσης Σχοινάς επέλεξε να αποχαιρετήσει τον καλό του φίλο με τον οποίο και κινήθηκαν παράλληλα για πολλά χρόνια στη δισκογραφία ενώ συναντήθηκαν πολλές φορές και στη σκηνή. Ιδιαίτερα τη δεκαετία του ’90, όταν και οι δύο συνεργάζονταν με τον Φοίβο.

Αναρτώντας μια εικόνα στην οποία και ο Δημήτρης Κόκοτας χαμογελούσε στον φωτογραφικό φακό, ο Διονύσης Σχοινάς αρκέστηκε να γράψει μόνο τρεις λέξεις από καρδιάς υπό την μουσική υπόκρουση της επιτυχίας «Πώς να φανταστώ».

«Φίλε μου αγαπημένε» έγραψε ο Διονύσης Σχοινάς για την απώλεια του φίλου του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968. Γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως είναι Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
234
209
108
94
64
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Ντόλι Πάρτον: Η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ στις ΗΠΑ θρηνεί για τον χαμό ενός ινδάλματός της – «Από την αρχή δίπλα μας»
Η διαδρομή και το στυλ της βασίλισσας της κάντρι μουσικής την κατέστησαν από την αρχή ίνδαλμα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, έναν ρόλο που με προθυμία ασπάστηκε η ίδια
Ντόλι Πάρτον
Newsit logo
Newsit logo