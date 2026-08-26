Ο Διονύσης Σχοινάς λέει αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα με τρεις λέξεις και ένα τραγούδι: «Φίλε μου αγαπημένε»

Διονύσης Σχοινάς και Δημήτρης Κόκοτας ήταν φίλοι και συνεργάτες στο πέρασμα του χρόνου. Ξεκίνησαν σχεδόν μαζί στα 90s, μοιράστηκαν τις ίδιες πίστες, τις ίδιες αγωνίες της επιτυχίας και δεν υπήρξε ποτέ ανταγωνισμός ανάμεσά τους. Η είδηση για τον θάνατο του 57χρονου τραγουδιστή, προκάλεσε θλίψη στον συνάδελφό του.

Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Διονύσης Σχοινάς επέλεξε να αποχαιρετήσει τον καλό του φίλο με τον οποίο και κινήθηκαν παράλληλα για πολλά χρόνια στη δισκογραφία ενώ συναντήθηκαν πολλές φορές και στη σκηνή. Ιδιαίτερα τη δεκαετία του ’90, όταν και οι δύο συνεργάζονταν με τον Φοίβο.

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Αναρτώντας μια εικόνα στην οποία και ο Δημήτρης Κόκοτας χαμογελούσε στον φωτογραφικό φακό, ο Διονύσης Σχοινάς αρκέστηκε να γράψει μόνο τρεις λέξεις από καρδιάς υπό την μουσική υπόκρουση της επιτυχίας «Πώς να φανταστώ».

«Φίλε μου αγαπημένε» έγραψε ο Διονύσης Σχοινάς για την απώλεια του φίλου του.

Ο Δημήτρης Κόκοτας γεννήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 1968. Γιος του εμβληματικού λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του και κατά τη διάρκεια της καριέρας του συνεργάστηκε με άλλους γνωστούς τραγουδιστές όπως είναι Μαρινέλλα, η Καίτη Γαρμπή, η Άντζελα Δημητρίου, ο Αντύπας, ο Βασίλης Καρράς, η Κωνσταντίνα, η Λίτσα Γιαγκούση και φυσικά με τον πατέρα του.