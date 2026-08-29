Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Οι διακοπές στη Μάνη και το ρομαντικό δείπνο στο ηλιοβασίλεμα

«Η Μάνη είναι ο παράδεισός μου, το ίδιο κι εσύ» έγραψε σε ανάρτησή της η Δανάη Μπάρκα, που απολαμβάνει τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού κάνοντας διακοπές με τον σύζυγό της, Φάνη Μπότση.

Το πρώτο τους καλοκαίρι ως παντρεμένοι απολαμβάνουν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης, επιλέγοντας όμορφους προορισμούς και χαλαρές στιγμές μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας.

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Η παρουσιάστρια και ηθοποιός, μαζί με τον σύζυγό της περνούν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού στην Καλαμάτα, έναν ιδιαίτερα αγαπημένο προορισμό και για τους δύο.

Το βράδυ του Σαββάτου (29.08.2026), οι δυο τους επέλεξαν να απολαύσουν ένα ρομαντικό δείπνο δίπλα στη θάλασσα.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους στιγμιότυπα από τη βραδινή τους έξοδο, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Υπενθυμίζεται, ότι Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της, Φάνη Μπότση, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026.