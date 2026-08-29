Lifestyle

Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης είπαν «αντίο» στο καλοκαίρι με φόντο τα Κουφονήσια

Τα Κουφονήσια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό των καλοκαιρινών διακοπών του ζευγαριού, με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να δείχνει μέσα από τις αναρτήσεις της πόσο έχει απολαύσει την παραμονή της στο νησί
Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου
Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τι τελευταίες μέρες του Αυγούστου και των διακοπών τους συνεχίζουν απολαμβάνουν ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, οι οποίοι έχουν γυρίσει τα ελληνικά νησιά, και έχουν φροντίσει να το μοιραστούν στα social media.

Αυτή τη φορά, με φόντο το απέραντο γαλάζιο και τα μοναδικά τοπία των Κουφονησίων, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης κάνουν το δικό τους καλοκαιρινό φινάλε, λίγο πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητα της Αθήνας.

Τα Κουφονήσια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό των καλοκαιρινών διακοπών του ζευγαριού, με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να δείχνει μέσα από τις αναρτήσεις της πόσο έχει απολαύσει την παραμονή της στο νησί.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η ίδια αποκάλυψε και τον λόγο που επέλεξαν το συγκεκριμένο μέρος για να ολοκληρώσουν τις φετινές καλοκαιρινές τους εξορμήσεις.

«Ήρθαμε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία με την καταγάλανη θάλασσα.

papadimitriou
papadimitriou

Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ανεμελιά των τελευταίων ημερών του Αυγούστου, καθώς οι δύο ηθοποιοί δημοσίευσαν κοινά στιγμιότυπα με την πανσέληνο του Αυγούστου, αλλά και από νησιώτικο πανηγύρι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
226
143
63
53
50
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Δημήτρης Κόκοτας: Το συγκινητικό αντίο από την κουνιάδα του – «Αυτό το αυτόγραφο ήταν το μεγαλύτερο δώρο»
«Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, ο "γαμπρουλης" μου όπως τον φώναζα και εκείνος με έλεγε "κουνιαδουλα" του και με έκανε μια σφιχτή αγκαλιά» έγραψε μεταξύ άλλων
Ο Δημήτρης Κόκοτας με την κουνιάδα του
Newsit logo
Newsit logo