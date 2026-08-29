Ντορέττα Παπαδημητρίου και Γιώργος Γεροντιδάκης είπαν «αντίο» στο καλοκαίρι με φόντο τα Κουφονήσια

Τι τελευταίες μέρες του Αυγούστου και των διακοπών τους συνεχίζουν απολαμβάνουν ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου, οι οποίοι έχουν γυρίσει τα ελληνικά νησιά, και έχουν φροντίσει να το μοιραστούν στα social media.

Αυτή τη φορά, με φόντο το απέραντο γαλάζιο και τα μοναδικά τοπία των Κουφονησίων, η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης κάνουν το δικό τους καλοκαιρινό φινάλε, λίγο πριν επιστρέψουν στην καθημερινότητα της Αθήνας.

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Τα Κουφονήσια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό των καλοκαιρινών διακοπών του ζευγαριού, με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου να δείχνει μέσα από τις αναρτήσεις της πόσο έχει απολαύσει την παραμονή της στο νησί.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε, η ίδια αποκάλυψε και τον λόγο που επέλεξαν το συγκεκριμένο μέρος για να ολοκληρώσουν τις φετινές καλοκαιρινές τους εξορμήσεις.

«Ήρθαμε στο ωραιότερο μέρος του κόσμου να αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία με την καταγάλανη θάλασσα.

Οι εικόνες από το νησί αποτυπώνουν την ανεμελιά των τελευταίων ημερών του Αυγούστου, καθώς οι δύο ηθοποιοί δημοσίευσαν κοινά στιγμιότυπα με την πανσέληνο του Αυγούστου, αλλά και από νησιώτικο πανηγύρι.