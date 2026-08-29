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Στράτος Τζώρτζογλου: Με τη Σοφία Μαριόλα διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις και πάντα θα την εκτιμώ

"Σχεδόν πάντα στη ζωή μου ήμουν μέσα σε μια σχέση" παραδέχεται ο Στράτος Τζώρτζογλου
Σοφία Μαριόλα και Στράτος Τζώρτζογλου
Σοφία Μαριόλα και Στράτος Τζώρτζογλου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
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Στις σχέσεις που διατηρεί σήμερα με την Σοφία Μαριόλα, μετά τον χωρισμό τους, αλλά και στην περίοδο που διανύει πια στην προσωπική του ζωή αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Στράτος Τζώρτζογλου στο νέο τεύχος του περιοδικού Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Βαζαίο.

“Είναι μια διαφορετική περίοδος. Σχεδόν πάντα στη ζωή μου ήμουν μέσα σε μια σχέση. Με τη Σοφία Μαριόλα, πάντως, διατηρούμε πολύ καλές σχέσεις και πάντα θα την εκτιμώ” εκμυστηρεύτηκε, αρχικά, ο Στράτος Τζώρτζογλου.

“Όπως συνέβη και με τη Μαρία (σ.σ. Γεωργιάδου), έτσι και με τη Σοφία υπήρξε πραγματική αγάπη. Ήταν δυο εντελώς διαφορετικές γυναίκες, αλλά και στις δυο σχέσεις υπήρχε ουσία”.

Θα της μιλούσες ακόμη και για μια καινούργια σχέση σου;

Φυσικά. Δεν θα είχα λόγο να της κρύψω κάτι. Όταν έχεις μοιραστεί εννέα χρόνια με έναν άνθρωπο και έχει υπάρξει πραγματική φιλία και αγάπη, μπορείς να ανταλλάξεις τα νέα της ζωής σου.

Για μένα, έχει μεγάλη αξία το γεγονός ότι μια σχέση μπορεί να αλλάξει μορφή χωρίς να μετατραπεί σε πόλεμο.

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