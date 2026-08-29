Στέλιος Ρόκκος: Η Λελέ Γκόφα έδειξε τα άπλυτα ρούχα που έφερε ο τραγουδιστής στο σπίτι μετά από ταξίδι του

Στέλιος Ρόκκος και Λελέ Γκόφα σε ένα χιουμοριστικό βίντεο που δημοσιοποίησε η σύζυγος του τραγουδιστή στο TikTok.

Στο βίντεο αυτό, η Λελέ Γκόφα δείχνει την «έκπληξη» που την περίμενε στο σαλόνι του σπιτιού τους μόλις ξύπνησε, αφού ο Στέλιος Ρόκκος, μόλις είχε επιστρέψει από ένα roadtrip. Αντί για τα «σμαράγδια και ρουμπίνια» που αστειευόμενη ανέφερε ότι περίμενε, αντίκρισε στοίβες από άπλυτα ρούχα απλωμένα πάνω στους καναπέδες, τα οποία έπρεπε να μαζέψει και να πλύνει.

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«Μωρό μου, έλα λίγο να μου δείξεις τι δώρα μου έφερες από το ταξίδι» ακούγεται να λέει η Λελέ Γκόφα στο βίντεο. Ο Στέλιος Ρόκκος την κοίταξε απορημένος και τη ρώτησε: «Τι δώρα; Ένα δώρο σου έκανα. Με βλέπεις μπροστά σου». «Ναι, δείξε και το σαλόνι που είδα μόλις ξύπνησα», του απάντησε εκείνη.

Ο Στέλιος Ρόκκος πάντως δεν είχε επιστρέψει με άδεια χέρια στη σύζυγό του. Όταν μάλιστα άρχισε να ψάχνει για να βρει τα δώρα, η Λελέ Γκόφα του είπε: «Όχι αγάπη μου, δεν εννοούσα πραγματικά τι δώρα μου έφερες. Πώς ξύπνησα, τι με περιμένει να μαζέψω», είπε με χιούμορ η ίδια κλείνοντας το βίντεο.

Το βίντεο απέσπασε πολλά σχόλια για την αυθόρμητη και χιουμοριστική διάθεση του ζευγαριού, αποτυπώνοντας την καθημερινότητά τους με έναν άκρως διασκεδαστικό τρόπο.

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«Έκπληξη! Γύρισε ο άντρας μου από το roadtrip», πρόσθεσε η Λελέ Γκόφα στη λεζάντα του βίντεο που δημοσιοποίησε.

@leleko_mou Έκπληξη !!!! Γύρισε ο άντρας μου από το roadtrip 🤦🏻‍♀️ ♬ πρωτότυπος ήχος – Lele

Στέλιος Ρόκκος και Λελέ Γκόφα έχουν επιλέξει να ζουν μακριά από την Αθήνα, στο σπίτι τους στη Λήμνο. Είναι μαζί πάνω από 15 χρόνια.