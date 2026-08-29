Καίτη Γαρμπή: Η αφιέρωση στον Δημήτρη Κόκοτα σε συναυλία της – «Το θαύμα δεν έγινε» είπε συγκινημένη

Καίτη Γαρμπή και Δημήτρης Κόκοτας γνωρίζονταν εδώ και δεκαετίες. Είχαν συνεργαστεί καλλιτεχνικά και διατηρούσαν φιλική σχέση. Ο θάνατος του τραγουδιστή σε ηλικία 57 ετών, την Τρίτη 25 Αυγούστου του 2026, προκάλεσε θλίψη στη συνάδελφό του. Δεν τον ξέχασε ούτε κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Καλαμάτα, την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Η Καίτη Γαρμπή έκανε μια συγκινητική αναφορά κατά τη διάρκεια συναυλίας της. Αφορμή στάθηκε το τραγούδι «Πορσελάνη» που πρώτος ερμήνευσε ο Δημήτρης Κόκοτας και το οποίο η τραγουδίστρια έχει συμπεριλάβει στο επερχόμενο νέο της δισκογραφικό project με διασκευές τραγουδιών που έχει γράψει ο Φοίβος και έχουν ερμηνεύσει άνδρες καλλιτέχνες.

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«Νιώθω αρκετή συγκίνηση γι’ αφού θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Συμπτωματικά, λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης Κόκοτας, έβγαλα ένα teaser από αυτό το τραγούδι. Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε…

Το έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, να το ακούσει κι εκείνος, να το μοιραστούμε, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε», ανέφερε η τραγουδίστρια στη συναυλία της στην Καλαμάτα.

Πρόσθεσε αμέσως μετά: «Έχουμε υποχρέωση να λέμε όλα αυτά τα τραγούδια των τραγουδιστών που τους αγαπήσαμε τόσο πολύ και που έλαμψαν με την παρουσία τους. Να μην τους ξεχνάμε και να τραγουδάμε τα τραγούδια τους».

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Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, η Καίτη Γαρμπή ερμήνευσε την «Πορσελάνη» με τον κόσμο να τραγουδά δυνατά μαζί της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Καίτη Γαρμπή έγραψε: «Μία στιγμή που ράγισε τις καρδιές μας σαν ευαίσθητη πορσελάνη… Δημήτρη Κόκοτα… Δημήτρη μου απόψε η φωνή του κόσμου ήταν όλη δική σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι στο φώς».