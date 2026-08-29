Στεφανία Γουλιώτη: Εικόνες από το ταξίδι της στην Ισλανδία – «Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία» έγραψε

Η Στεφανία Γουλιώτη έζησε μια εμπειρία ζωής στην Ισλανδία και μέσα από ανάρτησή της, έδωσε μια γεύση από τα όσα είδε στους διαδικτυακούς φίλους της. Ενθουσιασμένη από τις ομορφιές του προορισμού, ο οποίος αποτέλεσε τον τελευταίο σταθμό μιας μεγάλης ευρωπαϊκής περιοδείας, καθώς νωρίτερα τον ίδιο μήνα είχε επισκεφθεί τη Γερμανία, την Ολλανδία και την Ελβετία.

Η Στεφανία Γουλιώτη ξεκίνησε το road trip από τα νότια της χώρας, εξερευνώντας τα ηφαιστειογενή και καταπράσινα τοπία που διαθέτει η Ισλανδία. Επισκέφθηκε εμβληματικά φυσικά μνημεία, ανάμεσα στα οποία ξεχώρισε ο διάσημος καταρράκτης Gullfoss.

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Η γνωστή ηθοποιός μοιράστηκε φωτογραφίες και βίντεο στα social media. Στη λεζάντα της ανάρτησής της, παρέθεσε στίχους από το τραγούδι των Nightwish «The Islander», σημειώνοντας πως πλέον βρήκαν νόημα για εκείνη:

«Iceland Part One…. Αυτή η χώρα είναι ψυχοθεραπεία… “Horizon cries tears he left behind long ago…” βρήκαν νόημα τα τραγούδια που ακούω χρόνια τώρα…», έγραψε χαρακτηριστικά.

Πριν αναχωρήσει για το μεγάλο ταξίδι της στο εξωτερικό, η Στεφανία Γουλιώτη επισκέφθηκε την Τήνο και δεν το μετάνιωσε. Χαρακτήρισε το νησί ως μια «ωραία απρόβλεπτη ψυχική έκπληξη», ανεβάζοντας φωτογραφίες όπου αποθέωνε την άγρια ομορφιά του.