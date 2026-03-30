Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης σε νέα selfie μετά την συγκατοίκηση και το επόμενο βήμα στη σχέση τους

Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης παραμένουν μαζί και όπως φαίνεται η σχέση τους βρίσκεται στο καλύτερο σημείο. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσιοποίησε προ ημερών βίντεο και έκανε γνωστό πως οι δυο τους βρήκαν σπίτι στη Μεσσηνία. Το βράδυ της Κυριακής (29-03-2026) δημοσιοποίησε μια νέα selfie με τον αγαπημένο της.

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης περνούν χρόνο στην Καλαμάτα και δείχνουν να το απολαμβάνουν. Στη νέα selfie, φορούν τα κράνη τους και ποζάρουν στο κινητό τηλέφωνο που κρατάει η ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Το μεσημέρι της Κυριακής 29 Μαρτίου, η Δανάη Μπάρκα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε γίνεται» και μίλησε με την Ναταλία Γερμανού μεταξύ άλλων, και για τον σύντροφο της λέγοντας: «Πιο παλιά μπορεί να ήθελα κι άλλες στιγμές να ανεβάσω κάτι, όχι μόνο για την προσωπική μου ζωή, αλλά γενικά, και να έλεγα όχι, γιατί θα πουν, θα σχολιάσουν κλπ… Όσο μεγαλώνω θέλω να αποτινάσσω από πάνω μου τα πρέπει και να κάνω αυτό που νιώθω εγώ εκείνη τη στιγμή ότι με οδηγεί η σκέψη μου, η καρδιά μου και η ανεμελιά μου. Οπότε, ναι, νιώθω πιο χαλαρή».

Σε ερώτηση της Ναταλίας Γερμανού για το τι την κέρδισε στον σύντροφό της, η Δανάη Μπάρκα απάντησε: «Αυτό που με κερδίζει σε όλους τους ανθρώπους γενικά γύρω μου είναι η αυθεντικότητα. Μου αρέσει να βλέπω έναν άνθρωπο ανέμελο, αυθεντικό και προσαρμοστικό. Είναι ένα πολύ γοητευτικό χαρακτηριστικό για μένα, το να μπορείς να προσαρμόζεσαι σε καταστάσεις. Με κάνει πολύ να γελάω».

Την ύπαρξη του νέου έρωτα της Δανάης Μπάρκα αποκάλυψε πρώτος, μέσα από τηλεοπτικές δηλώσεις, ο πρώην συνεργάτης της, Γιώργος Κρικοριάν, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ, δύο ημέρες πριν βρουν τα δημοσιεύματα ήμουν στο σπίτι της, όπου ήταν και το αγόρι της εκεί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο».

Ακολούθησαν οι δηλώσεις της Δανάης Μπάρκα στο «Happy Day», μέσα από τις οποίες επιβεβαίωσε τη σχέση της: «Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει» είχε πει μεταξύ άλλων τον Νοέμβριο του 2025.