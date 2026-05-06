Δανάη Μπάρκα: Ο γάμος με τον Φάνη Μπότση και η αναφορά σε πρώην – Έλεγα, «Παναγία μου ας με χωρίσει»

Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης μετρούν αντίστροφα για τον γάμο τους, με την δημοφιλή ηθοποιό και παρουσιάστρια να μιλάει για τη σχέση τους, σε συνέντευξη που παραχώρησε στις «Rainbow Mermaids». Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε σε χωρισμούς της και μοιράστηκε σκέψεις που έκανε, όταν καταλάβαινε πως μια σχέση της δεν είχε μέλλον.

Η Δανάη Μπάρκα ανέφερε ότι πολλές φορές παρακαλούσε να της ζητήσει ο σύντροφός της να χωρίσουν για να βγει από την δύσκολη θέση. Αποκάλυψε μάλιστα πως είχε βιώσει έναν από τους χωρισμούς της και τα όσα έλεγε στην Έλενα Κατραβά, την περίοδο που συνεργάζονταν.

Όπως είπε η Δανάη Μπάρκα: «Τον ζω πολύ τον χωρισμό. Υπάρχουν όμως και άλλοι χωρισμοί που έχω παρακαλέσει. Έλεγα, “Παναγιά μου, ας με χωρίσει”. Δε θα πω πότε, αλλά θυμάμαι μια περίοδο στην εκπομπή αυτά τα πέντε χρόνια. ήμουν στο γραφείο με την Έλενα Κατραβά και της έλεγα, “θα πάω τώρα και πιστεύω θα μου πει να χωρίσουμε, Παναγία μου μακάρι, γιατί εγώ δε ξέρω πώς θα το πω, καλύτερα γιατί δε ταιριάζουμε, ας κάνουμε παρέα… Καλύτερα να βγω από τη δύσκολη θέση”» αποκάλυψε.

Πλέον όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο γάμος της Δανάης Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση πρόκειται να γίνει στις 13 Ιουνίου στην ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η Βίκυ Σταυροπούλου στη Μεσσηνία.

Με αφορμή τη φωτογραφία, μέσω της οποίας επιβεβαίωσε τον γάμο της η Δανάη Μπάρκα είπε: «Αυτή η μπλούζα σημαίνει ότι εγώ μπορεί να έχω τώρα στο κεφάλι μου να διοργανώσω έναν γάμο ή κάτι, αλλά είχα την πρεμιέρα, οπότε το μυαλό μου ήταν εκεί».

Η Δανάη Μπάρκα αποφάσισε προ ημερών να αποχωρήσει μετά τις πρώτες πρόβες για τη θεατρική παράσταση «Του αγοριού απέναντι» που πρόκειται να ανέβει στις αρχές του καλοκαιριού.