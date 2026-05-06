Χαβιέρ Μπαρδέμ για Πενέλοπε Κρουζ: «Είναι απίστευτα γαμ@α όμορφη, είμαι ευλογημένος»

Τρελά ερωτευμένος με τη σύζυγό του, Πενέλοπε Κρουζ, δηλώνει ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, 15 χρόνια μετά τον γάμο τους, λέγοντας ότι ακόμα και σήμερα εκπλήσσεται από την ομορφιά της.

Ο Ισπανός ηθοποιός Χαβιέρ Μπαρδέμ παραχώρησε συνέντευξη στο Variety, μιλώντας αρχικά για το πόσο τυχερός αισθάνεται για τη γνωριμία με τη σύζυγό του, τονίζοντας: «Αισθάνομαι ευλογημένος που είχα την ευκαιρία να βρεθώ την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέρος στη ζωή με αυτή τη γυναίκα». Με εμφανή θαυμασμό, ο Μπαρδέμ σχολίασε την εξωτερική εμφάνιση της Κρουζ, δηλώνοντας: «Πάνω απ’ όλα, είναι απίστευτα γαμ@α όμορφη!».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περιγράφοντας την αντίδρασή του, όταν τη βλέπει σε φωτογραφίσεις, σημείωσε: «Όταν τη βλέπω να φωτογραφίζεται σε περιοδικά, λέω: “Είναι αυτή η γυναίκα μου; Θεέ μου είναι; Πρέπει να είναι!”».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός στάθηκε στη σημασία του θαυμασμού μέσα σε μια σχέση, επισημαίνοντας: «Είναι σημαντικό να σέβεσαι και να στηρίζεις τον σύντροφό σου, αλλά και να θαυμάζεις αυτόν τον άνθρωπο γι’ αυτό που είναι και για όσα κάνει». Αναφερόμενος στην προσωπικότητα και τον χαρακτήρα της, ο ηθοποιός τη χαρακτήρισε με ιδιαίτερα θερμά λόγια: «Είναι ένας καταπληκτικός, όμορφος και καλός άνθρωπος».

Αναφορικά με τη συμπεριφορά της Κρουζ στους ανθρώπους γύρω της, ο Μπαρδέμ πρόσθεσε: «Ο τρόπος που σχετίζεται με την οικογένειά της, με τους φίλους της, με τα παιδιά μας, με εμένα, με τον εαυτό της… Έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν έχω δει ούτε ίχνος κακίας μέσα της».

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1992 στα γυρίσματα της ταινίας «Jamón, Jamón» και παντρεύτηκε το 2010. Οι δύο ηθοποιοί έχουν αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, τον Λέο και τη Λούνα.