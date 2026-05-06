Λάκης Λαζόπουλος για το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ»: Είπα ότι θα πάρω απόσταση από το θέατρο, όχι από τα υπόλοιπα

Ο Λάκης Λαζόπουλος παρακολούθησε την πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο δάσκαλος της Ίμβρου», το βράδυ της Τρίτης 5 Μαΐου και στη συνέχεια παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast @Star». Ρωτήθηκε για τα όσα είπε στη Νίκη Λυμπεράκη και τόνισε πως δεν σκοπεύει να σταματήσει άμεσα την τηλεοπτική εκπομπή που παρουσιάζει στο Mega.

«Δεν είναι η ώρα να μιλήσω για την απόφασή μου να σταματήσω το θέατρο. Το είπαμε αυτό. Δεν είναι η ώρα τώρα. Από τί να κουραστώ; Από το να ανεβαίνω τα σκαλοπάτια: Θα έπαιρνα ένα θέατρο πιο ίσιο» είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ρωτήθηκε αν θα συνεχίσει το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ο Λάκης Λαζόπουλος εξήγησε: «Είπα ότι θα πάρω απόσταση από το θέατρο, όχι από τα άλλα».

Για τη θεατρική παράσταση, στην οποία έχει αναλάβει την σκηνοθετική επιμέλεια ανέφερε: «Χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτή η παράσταση, αυτή η ιστορία και θέλω πάρα πολύ να γίνει και στην Κωνσταντινούπολη. Η ιστορία, όταν διάβαζα πάρα πολύ μέχρι να γράψω την ιστορία αυτή. Το αίσθημα του κόσμου που σιγά σιγά ένιωθε κάτι» είπε αρχικά σημειώνοντας ότι συνήθως «σε αυτές τις εκδηλώσεις υπάρχει κάτι ίδιο».

«Θέλω να σου πω ότι μαζί με τη βόλτα μας, τελείωσε και η δική μου “βόλτα” στον χώρο αυτόν που ήμουν, στα θέατρα και σ’ όλα αυτά. Το μυαλό μου έχει αλλάξει τελείως. Συμπίπτει με το τέλος μιας μεγάλης βόλτας που είχα στο μυαλό μου. Τώρα, ψάχνω καινούργια πράγματα να κάνω, να βρω τον εαυτό μου», αποκάλυψε ο Λάκης Λαζόπουλος στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στη Νίκη Λυμπεράκη και την εκπομπή «Πάμε μια βόλτα;»