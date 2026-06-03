Δανάη Μπάρκα: Το χιουμοριστικό βίντεο για τις προετοιμασίες του γάμου της με τον Φάνη Μπότση

Λίγες ημέρες απομένουν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέχρι τη στιγμή που η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας και θα γιορτάσουν την αγάπη τους με συγγενείς και φίλους στη Μεσσηνία.

Ο γάμος φέρεται να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία, έναν τόπο που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά της παρουσιάστριας και ηθοποιού. Εκεί άλλωστε βρίσκεται και η ξενοδοχειακή μονάδα που διατηρεί η μητέρα της Δανάης Μπάρκα, Βίκυ Σταυροπούλου, μαζί με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη.

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Παρότι η μεγάλη μέρα πλησιάζει, η Δανάη Μπάρκα δείχνει να αντιμετωπίζει τις προετοιμασίες με αρκετή χαλαρότητα και πολύ χιούμορ. Η ίδια έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι δεν είναι ιδιαίτερα οργανωτική, κάτι που φαίνεται πως ισχύει και στην περίπτωση του γάμου της.

Μάλιστα, μέσα από τα social media μοιράστηκε ένα ξεκαρδιστικό βίντεο με τους διαδικτυακούς της φίλους, σατιρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί λίγο πριν από το μυστήριο.

Στο βίντεο, η παρουσιάστρια αναπαριστά σκηνή από γνωστή τηλεοπτική σειρά, δείχνοντας πως αντί να ασχολείται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του γάμου, προτιμά να διασκεδάζει την αγωνία των ημερών.

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«Τι κάνω, αντί να κάνω λίστα καλεσμένων 10 μέρες πριν τον γάμο», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, κερδίζοντας δεκάδες σχόλια και αντιδράσεις από τους followers της.