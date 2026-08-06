Δανάη Παππά: Μικρή απόδραση στην Εύβοια – Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες που μοιράστηκε στο Instagram

Λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς μακριά από το απαιτητικό πρόγραμμα των επαγγελματικών της υποχρεώσεων φαίνεται πως βρήκε η Δανάη Παππά.

Η αγαπημένη ηθοποιός έκανε μια σύντομη απόδραση στην Εύβοια και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τους Αγίους Αποστόλους, δείχνοντας πώς περνά τις καλοκαιρινές της στιγμές.

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Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ποζάρει με φόντο τη θάλασσα, χαμογελαστή και χαλαρή, επιλέγοντας ένα λευκό πουκάμισο σε συνδυασμό με μακριά φούστα, σε απόλυτα καλοκαιρινό ύφος.

Τη διάθεσή της αποτύπωσε και στη λεζάντα της ανάρτησης, όπου έγραψε: «Κανένα πρέπει, μόνο τζιτζίκια», μια φράση που περιγράφει ιδανικά το κλίμα των διακοπών της.

Η Δανάη Παππά συνεχίζει και φέτος ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό πρόγραμμα.

Μετά τη διαδρομή της στην τηλεόραση, που ξεκίνησε με το «Τατουάζ», τη φετινή σεζόν πρωταγωνιστεί στη νέα δραματική σειρά του Alpha «Μια Γυναίκα», ενώ για τις ανάγκες των γυρισμάτων ταξίδεψε πρόσφατα και στη Φολέγανδρο.