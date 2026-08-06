Η Ελένη Μενεγάκη με τον Μάκη Παντζόπουλο στην Κεφαλονιά: Επισκέφτηκε το εστιατόριο της Τασίας στο Φισκάρδο

Τις φετινές διακοπές της απολαμβάνει η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον σύζυγό της Μάκη Παντζόπουλο και αυτή τη φορά το ζευγάρι βρέθηκε στην Κεφαλονιά, επιλέγοντας για ακόμη μία χρονιά το νησί του Ιονίου για τις διακοπές της.

Μάλιστα, η Ελένη Μενεγάκη μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο βρέθηκε στο Φισκάρδο, όπου επισκέφθηκε το γνωστό εστιατόριο της γνωστής μαγείρισσας Τασίας Δενδρινού στο Φισκάρδο.

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Βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok τη δείχνει να απολαμβάνει το γεύμα της, να συζητά με την παρέα της και να είναι ιδιαίτερα ευδιάθετη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που έχει απομακρυνθεί από την τηλεοπτική καθημερινότητα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να αξιοποιεί το καλοκαίρι αφιερώνοντας χρόνο στην προσωπική της ζωή, δίνοντας προτεραιότητα στην ξεκούραση και στις στιγμές με τους δικούς της ανθρώπους.

Η Κεφαλονιά συγκαταλέγεται σταθερά στις επιλογές της παρουσιάστριας για τις καλοκαιρινές της αποδράσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται το νησί, καθώς τα τελευταία χρόνια το επιλέγει συχνά για να περάσει ήρεμες στιγμές, μακριά από τη δημοσιότητα.