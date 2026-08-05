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Μελέτης Ηλίας: Πολλοί γονείς παρασυρόμαστε από την άσκηση εξουσίας και ξεφεύγουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε

«Εκεί πρέπει να κάνεις κάποια βήματα πίσω» παρατηρεί ο Μελέτης Ηλίας
Μελέτης Ηλίας
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟY NDP PHOTO
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Για τις αλλοιώσεις χαρακτήρα που ενδεχομένως προκαλεί η εξουσία αλλά και για τον ρόλο της εντός της οικογένειας μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Μελέτης Ηλίας στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε.

Μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ! και σε ερώτηση για το αν η εξουσία αλλάζει τον χαρακτήρα των ανθρώπων ή απλώς αποκαλύπτει αυτό που ήδη είναι, ο Μελέτης Ηλίας είπε: «Νομίζω ότι τον διαβρώνει. Η εξουσία τρελαίνει. Πρέπει να τη διαχειρίζεσαι σοφά, όπως και να αλλάζει χέρια, ώστε εκείνος που έχει τον απόλυτο έλεγχο να καταλαβαίνει ότι κάποια στιγμή πρέπει να τη χάσει».

Πιστεύετε ότι στην οικογένεια πρέπει να υπάρχει κάποια μορφή “εξουσίας”;

Εκ των πραγμάτων υπάρχει εξουσία. Όταν έχεις ανήλικα παιδιά, πρέπει με κάποιο τρόπο να τους επιβάλλεις ότι αυτό που σκέφτεσαι είναι το σωστό, ότι σε συνδυασμό με τον διάλογο, θα επικρατήσει το πιο λογικό. Από εκεί και πέρα, δεν πρέπει να έχεις παρωπίδες, ούτε να είσαι απόλυτος στις απόψεις σου. Πρέπει να ακούσεις τον άλλον, να καταλάβεις τον αντίλογο και να βρεις έναν έξυπνο τρόπο ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Διαφορετικά γίνεσαι ένας οικογενειάρχης – τύραννος.

Προφανώς ένας γονιός, ακόμα και ασυναίσθητα, να επιβάλει τη δική του “εξουσία” στα παιδιά του. Σε εσάς δεν έχει συμβεί;

Πολλές φορές, και άλλες προσπαθώ να το μετριάσω. Θεωρώ ότι πολλοί γονείς παρασυρόμαστε από την άσκηση εξουσίας και ξεφεύγουμε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Εκεί πρέπει να κάνεις κάποια βήματα πίσω. Να καταλάβεις ότι έχεις απέναντι σου ανθρώπους που μπορεί να είναι σε μικρότερη ηλικία αλλά έχουν έναν ενθουσιασμό που δεν είναι αμελητέος.

Πρέπει να σκεφτούμε, να ακούσουμε τον συνομιλητή μας και να λάβουμε υπόψη μας και τον έτερο γονέα. Χρειάζεται να βρίσκεις έξυπνες λύσεις.

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