Lifestyle

Ο Σάκης Ρουβάς με στολή μελισσοκόμου στην Κύθνο – Το βίντεο από την επίσκεψή του σε κυψέλες

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφθηκε μελισσοκομικό εργαστήριο στην Κύθνο, φόρεσε τη στολή του μελισσοκόμου και μοιράστηκε τη μοναδική εμπειρία με τους ακολούθους του
Σάκης Ρουβάς
O Σάκης Ρουβάς / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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Μια διαφορετική καλοκαιρινή εμπειρία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην Κύθνο.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επισκέφθηκε μελισσοκομικό εργαστήριο, φόρεσε τον ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της μελισσοκομίας, δημοσιεύοντας βίντεο από την επίσκεψή του στο Instagram.

Αφήνοντας για λίγο πίσω του τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, επέλεξε να γνωρίσει τη διαδικασία παραγωγής του μελιού και την καθημερινότητα των ανθρώπων που ασχολούνται με τη μελισσοκομία.

Στο βίντεο που ανάρτησε εμφανίζεται να φορά τη χαρακτηριστική στολή των μελισσοκόμων και να πλησιάζει τις κυψέλες υπό την καθοδήγηση έμπειρων παραγωγών.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής του μελιού, ενημερώθηκε για τον τρόπο λειτουργίας των κυψελών και τη φροντίδα που απαιτούν οι μέλισσες, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της μελισσοκομικής δραστηριότητας.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε θετικά σχόλια, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τη διαφορετική πλευρά του γνωστού τραγουδιστή, μακριά από τη σκηνή και τα φώτα της δημοσιότητας.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σάκης Ρουβάς έγραψε:

«Μια ξεχωριστή εμπειρία στην Κύθνο. Ευχαριστούμε πολύ το μελισσοκομικό εργαστήριο για τη φιλοξενία και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας!»

Τα τελευταία χρόνια ο Σάκης Ρουβάς επιλέγει να μοιράζεται στιγμές από τις καλοκαιρινές του αποδράσεις, δίνοντας έμφαση σε δραστηριότητες που τον φέρνουν πιο κοντά στη φύση και την ελληνική παράδοση.

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