Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Για διακοπές με φίλους σε Πάρο και Κουφονήσια, χωρίς τον Χρήστο Μάστορα – Δείτε φωτογραφίες

Χρόνο με τους φίλους της περνά τις τελευταίες ημέρες η Γαρυφαλλιά Καληφώνη. Μετά το πρόσφατο ταξίδι της στα Κουφονήσια, το γνωστό μοντέλο ετοίμασε βαλίτσες για ακόμα έναν must προορισμό στις Κυκλάδες.

Και ο λόγος γίνεται για την… Πάρο. Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη συνεχίζει τις διακοπές της, χωρίς τον Χρήστο Μάστορα, ανεβάζοντας καλοκαιρινές φωτογραφίες στα social media.

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Σε αυτές φαίνεται να απολαμβάνει τις βουτιές και τις βόλτες στα σοκάκια της Πάρου, μακριά από την καθημερινότητά της.

Λίγες μόλις ημέρες νωρίτερα, είχε ταξιδέψει στα Κουφονήσια μαζί με τον καλό της φίλο Fipster και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου.

Μαζί με τους φίλους της πέρασαν ένα ανέμελο καλοκαιρινό τριήμερο, όπως είχαν αποκαλύψει μέσα από τις αναρτήσεις τους στο Instagram.