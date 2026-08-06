Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 6 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος…

Ταύρος: Το τρίγωνο Ήλιου – Κρόνου είναι ιδανικό για να βάλεις τάξη στην καθημερινότητα και την προσωπική σου ζωή. Η οργάνωση, η πειθαρχία και η σωστή διαχείριση του χρόνου θα σε βοηθήσουν να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια.

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Είναι καλή στιγμή να τακτοποιήσεις οικογενειακές υποθέσεις ή να προγραμματίσεις τα επόμενα βήματά σου. Η ηρεμία και η σταθερότητα που αναζητάς βρίσκονται πιο κοντά απ’ όσο πιστεύεις, αρκεί να εμπιστευτείς τη διαδικασία.

Δίδυμοι: Η θετική επιρροή του τριγώνου Ήλιου – Κρόνου σε βοηθά να σκέφτεσαι πιο ώριμα και να αποφασίζεις χωρίς βιασύνη. Συζητήσεις, επαφές και συνεργασίες μπορούν να εξελιχθούν ιδιαίτερα θετικά, ενώ ένα άτομο ίσως σου προσφέρει πολύτιμες συμβουλές ή στήριξη.

Η επιμονή σου ανταμείβεται, καθώς ένα σχέδιο που οργανώνεις εδώ και καιρό αρχίζει να αποκτά στέρεες βάσεις. Εμπιστεύσου τη λογική αλλά και το ένστικτό σου.

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Καρκίνος: Το τρίγωνο Ήλιου – Κρόνου σου χαρίζει σταθερότητα, βοηθώντας σε να οργανώσεις καλύτερα επαγγελματικά και οικονομικά θέματα. Σήμερα μπορείς να προχωρήσεις σε σημαντικά βήματα που θα εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ασφάλεια στο μέλλον σου.

Η υπευθυνότητα και η συνέπειά σου αναγνωρίζονται, ενώ μια επαγγελματική συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη. Μην διστάσεις να επενδύσεις χρόνο σε ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο, καθώς τώρα θέτεις τις βάσεις για όσα επιθυμείς.

Λέων: Με το τρίγωνο Ήλιου – Κρόνου να σε ευνοεί, νιώθεις πιο ώριμος/η, οργανωμένος/η και αποφασισμένος/η να πετύχεις τους στόχους σου. Η ημέρα ευνοεί σπουδές, επαγγελματικά σχέδια και κάθε προσπάθεια που απαιτεί συνέπεια και υπομονή.

Οι άλλοι αναγνωρίζουν την αξία και τις ικανότητές σου, ενώ μια νέα γνώση ή εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη για το μέλλον. Προχώρησε με σταθερά βήματα και οι εξελίξεις θα σε δικαιώσουν.

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