Lifestyle

Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές στη Μύκονο και οι πόζες με φόντο το Αιγαίο

Το ζευγάρι «ρουφά» καλοκαιρινές στιγμές μέχρι να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Αθήνας
Γιώργος Λιάγκας / Μαρία Αντωνά
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τη Μύκονο επέλεξαν για ακόμα μία φορά ο Γιώργος Λιάγκας με την Μαρία Αντωνά. Έχοντας «πατήσει» παύση στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, το δημοφιλές ζευγάρι απολαμβάνει το πανέμορφο Αιγαίο και τα εστιατόρια του νησιού.

Η Μαρία Αντωνά ανέβασε στο Instagram φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους, στις οποίες είτε ποζάρει αγκαλιά με τον Γιώργο Λιάγκα, είτε με το μαγιό της στις παραλίες του νησιού ή σε πισίνες.

Οι δυο τους δείχνουν πιο χαλαροί από ποτέ, επιλέγοντας να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα ακόμη στιγμιότυπο από το κοινό τους καλοκαίρι.

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέβασε φωτογραφία με την Μαρία Αντωνά και την επιχειρηματία, Σούλα Λιάκου.

liagkas antona instagram

Το ζευγάρι «ρουφά» καλοκαιρινές στιγμές μέχρι να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Αθήνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
134
130
70
63
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo