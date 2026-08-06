Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές στη Μύκονο και οι πόζες με φόντο το Αιγαίο

Τη Μύκονο επέλεξαν για ακόμα μία φορά ο Γιώργος Λιάγκας με την Μαρία Αντωνά. Έχοντας «πατήσει» παύση στις επαγγελματικές υποχρεώσεις, το δημοφιλές ζευγάρι απολαμβάνει το πανέμορφο Αιγαίο και τα εστιατόρια του νησιού.

Η Μαρία Αντωνά ανέβασε στο Instagram φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές τους, στις οποίες είτε ποζάρει αγκαλιά με τον Γιώργο Λιάγκα, είτε με το μαγιό της στις παραλίες του νησιού ή σε πισίνες.

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Οι δυο τους δείχνουν πιο χαλαροί από ποτέ, επιλέγοντας να μοιραστούν με τους διαδικτυακούς τους φίλους ένα ακόμη στιγμιότυπο από το κοινό τους καλοκαίρι.

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέβασε φωτογραφία με την Μαρία Αντωνά και την επιχειρηματία, Σούλα Λιάκου.

Το ζευγάρι «ρουφά» καλοκαιρινές στιγμές μέχρι να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της Αθήνας.