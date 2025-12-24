Demy για τον χωρισμό της με τον Κώστα Κωνσταντίνου: «Δεν απασχολεί κανέναν»

Στο private dinner που διοργάνωσε ο Στέλιος Κουδουνάρης, βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (23.12.2025) η Demy.

Η γνωστή τραγουδίστρια κλήθηκε να απαντήσει για τον χωρισμό της με τον επί 8 χρόνια σύντροφό της Κώστα Κωνσταντίνου. Η Demy ωστόσο αρκέστηκε σε 2 κουβέντες λέγοντας πως πλέον αυτή η υπόθεση έχει ξεχαστεί και δεν απασχολεί κανέναν.

«Προσπαθώ όσο μπορώ να προστατεύω την προσωπική μου ζωή αλλά χωρίς να λέω ψέματα. Εντάξει, μια σχέση στην αρχή μπορεί να απασχολήσει λίγο, μετά ο κόσμος βαριέται», είπε αρχικά.

«Έτσι και ο χωρισμός μου, νομίζω ξεχάστηκε, δεν απασχολεί κανέναν» ανέφερε στο τέλος η Demy.