Δέσποινα Καμπούρη για το διαζύγιο από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη: Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί

Μετά από 16 χρόνια κοινής ζωής και 11 χρόνια γάμου, η Δέσποινα Καμπούρη και ο Βαγγέλης Ταρασιάδης δεν είναι πια μαζί. Η γνωστή δημοσιογράφος έκανε το νέο της Q&A στο instagram απαντώντας σε ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων. Πολλοί την ρώτησαν για το διαζύγιο και τις σκέψεις που περνούν από το μυαλό της.

Όπως ανέφερε η Δέσποινα Καμπούρη, μετά το διαζύγιο οι κόρες της έδειξαν ωριμότητα. Διαχειρίστηκαν την όλη κατάσταση με ψυχραιμία. Αποδέχτηκαν τη διάλυση του γάμου των γονιών τους, με την δημοσιογράφου να τονίζει πως η στάση των παιδιών της, της δίνει κίνητρο για να γίνεται καλύτερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Δέσποινα Καμπούρη προσπαθεί ακόμα να βάλει σε τάξη τη ζωή της. Η κατάσταση έχει δυσκολίες αλλά όπως λέει χαρακτηριστικά: «Κανένας δεν πρέπει να καταπιέζεται ή να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους».

Πώς νιώθεις αυτό το διάστημα;

Περίεργα. Σαν να ξεκινάω από την αρχή. Για κάποιον σαν εμένα, που αγαπάει τις ρουτίνες του και ζει με κουτάκια, αυτή είναι μια περίοδος πλήρους αποσταθεροποίησης. Όλα είναι καινούργια και πρωτόγνωρα. Ε κι αυτό πάντα είναι λίγο δύσκολο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα κορίτσια σου πως αντιμετωπίζουν τις αλλαγές;

Με υποδειγματική ωριμότητα, ενσυναίσθηση και αποδοχή. Τα κορίτσια με συγκινούν καθημερινά. Ήταν, είναι και θα είναι το μεγαλύτερό μου κίνητρο για να γίνομαι καλύτερη και να είμαι πάντα δυνατή.

Χωρίς να θέλω να απαντήσεις ειδικά, γιατί όλοι πια χωρίζουν; Πιστεύεις πια στο “για πάντα”;

Ναι, πιστεύω στο «για πάντα». Και όχι, δε χωρίζουν όλοι. Χωρίζουν όσοι δεν αντέχουν το μαζί. Κανένας δεν πρέπει να καταπιέζεται ή να ζει δυστυχισμένος απλά για να ικανοποιεί τους άλλους. Η ζωή είναι μικρή. Και πρέπει να είμαστε γενναίοι. Σε όλα.

Η Δέσποινα Καμπούρη είχε ανακοινώνει τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη με ανάρτηση στο instagram. «Μετά από τόσα χρόνια, ξέρω καλά τι σημαίνει «διακριτικότητα» στα media. Πάντα πίστευα ότι δε μιλάμε γι’ αυτά που φοβόμαστε. Κι εγώ δε θέλω ούτε να φοβάμαι, ούτε να κρύβομαι από κανέναν. Δε φανταζόμουν όμως ότι θα ερχόταν η ώρα να μιλήσω ανοιχτά για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες. Να λοιπόν που ήρθε, έστω και βεβιασμένα, έστω και με τον λάθος τρόπο» είχε γράψει μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος.