Δέσποινα Καμπούρη: Ο χωρισμός από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη, οι κόρες της και η συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα

Για τη συνεργασία της με τον Γιώργο Λιάγκα, την προσωπική της ζωή και πολλά ακόμη μίλησε η Δέσποινα Καμπούρη σε συνέντευξή της στο Tlife.gr. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που φέτος συμμετέχει στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στη συνεργασία της με τον Γιώργο Λιάγκα, περιγράφοντας το κλίμα και την καθημερινότητα της εκπομπής.

Η Δέσποινα Καμπούρη για πρώτη φορά τοποθετήθηκε δημόσια για τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη, αποκαλύπτοντας άγνωστες πλευρές της προσωπικής της ζωής, σκέψεις και συναισθήματα που μέχρι σήμερα κρατούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Δε σου κρύβω ότι μετά από το πρώτο μας τηλεφώνημα με το Γιώργο Λιάγκα, όταν με πήρε το καλοκαίρι για να μου κάνει αυτή την πρόταση, αφού κλείσαμε το τηλέφωνο, είπα στον εαυτό μου: “Αυτό δε θα πάει καλά”. Δεν ήμουν πολύ σίγουρη ότι κάνω το σωστό. Γιατί ο Γιώργος είναι πάρα πολύ έντονος παρουσιαστής, φοβερά ειλικρινής και κάποιες φορές μπορεί και να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Οπότε φοβήθηκα ότι μπορεί να μην τα βρούμε στον αέρα, να μην έχουμε χημεία, να μην έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Θέλω να σου πω βέβαια ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που το ένστικτό μου έκανε λάθος. Νιώθω πάρα πολύ καλά στην εκπομπή γιατί ο Γιώργος με εμπιστεύεται, μου δίνει χώρο, χρόνο, με σέβεται και αυτό με κάνει να αισθάνομαι όμορφα. Νιώθω μια ασφάλεια. Περνάω πολύ καλά με τους συνεργάτες μου και αυτό δεν το λέω για τους τύπους» ανέφερε η Δέσποινα Καμπούρη.

Σχετικά με το χωρισμό της, η Δέσποινα Καμπούρη είπε: «Η ημέρα που έκανα αυτή την ανάρτηση για το χωρισμό, έτρεμε το χέρι μου πριν πατήσω το κουμπί της δημοσίευσης, γιατί ήξερα ότι αν το πατήσω μετά δεν έχει γυρισμό, οπότε δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Όσο πολιτισμένος και αν είναι ένας χωρισμός, κρύβει μια θλίψη, κρύβει μια στενοχώρια. Είναι σαν μια πληγή που θέλει το χρόνο της για να κλείσει. Αυτός είναι και ο λόγος που αποφεύγω να μιλάω γι’ αυτό. Επίσης, σέβομαι πάρα πολύ την επιθυμία του Βαγγέλη, ο οποίος δεν αγαπάει τη δημοσιότητα. Επίσης, τα παιδιά μου είναι και σε μια ηλικία που πολύ άνετα μπορούν να αναζητήσουν, να βγουν, να ψάξουν πράγματα. Η Έλενα το έχει κάνει κιόλας κάμποσες φορές. Κάποιες φορές έχει θυμώσει κιόλας με σχόλια που έχει δει στα social media».

Επίσης, η Δέσποινα Καμπούρη δεν δίστασε να αποκαλύψει τον τρόπο που μίλησε στις κόρες της για τα νέα δεδομένα της οικογενειακής τους ζωής, ενώ παράλληλα σχολίασε πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Εγώ στα παιδιά μου από μωράκια που ήταν, γιατί τώρα είναι πια πιο μεγάλα, η Έλενα είναι δεκατέσσερα, η Χριστίνα είναι εννιά, δε μιλούσα ποτέ με μια ορολογία, παιδική, μωρουδιακή, μπεμπεδίστικη. Τους μιλούσα σαν να έχω απέναντί μου ένα μεγάλο άνθρωπο. Φυσικά, πάντα με τα απαραίτητα φίλτρα, έτσι, με ότι μπορεί να αντέξει ένα παιδί σε αυτή την ηλικία. Θέλω να σου πω ότι δε με δυσκόλεψε αυτό. Δε μου ήταν δύσκολο να μιλήσω με τα παιδιά και να τους εξηγήσω. Επίσης, ξέρεις, τα παιδιά δεν πρέπει να τα υποτιμάμε γιατί καταλαβαίνουν τα πάντα. Βέβαια, είχαμε μιλήσει, το είχαμε συζητήσει, είχαν μιλήσει και με τον Βαγγέλη. Είχαμε μιλήσει όλοι μαζί πάρα πολύ όμορφα και γλυκά. Δεν μπορώ να σου πω ότι είναι μια ευχάριστη συνθήκη, αλλά έγινε σχετικά αναίμακτα».

Για τον Δημήτρη Παπανώτα σχολίασε: «Στο λέω ευθαρσώς, δε θα μπορούσα ποτέ να συνυπάρξω με τον Δημήτρη Παπανώτα στην ίδια εκπομπή. Δεν μπορώ να σου απαντήσω υποθετικά, γιατί σου λέω ότι δε θα υπήρχε περίπτωση να αποδεχτώ μια τηλεοπτική πρόταση, αν ήξερα ότι θα είμαστε μαζί συνεργάτες στο ίδιο τραπέζι. Όχι, γιατί τον υποτιμώ. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του τηλεοπτική αξία και δεν είναι τυχαίο ότι ο Δημήτρης Παπανώτας είναι τόσα χρόνια εκεί που είναι. Είναι ένας ακριβοθώρητος συνεργάτης για μια εκπομπή, για να λέμε και τις αλήθειες. Επειδή ξέρω, όμως, τα δικά μου όρια και μέχρι πού μπορώ να αντέξω, αυτός είναι ο λόγος που θα απέρριπτα μια τέτοια πρόταση».