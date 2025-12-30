Δέσποινα Καμπούρη: Ο χωρισμός είναι ένα θέμα που δεν μου αρέσει να συζητάω δημόσια, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση

Για τον χωρισμό με τον πρώην σύζυγο της, Βαγγέλη Ταρασιάδη αλλά και για το τηλεοπτικό μέλλον της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 μίλησε, μεταξύ άλλων, η Δέσποινα Καμπούρη στις δηλώσεις που παραχώρησε όταν την συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Happy Day και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Σιδηρόπουλος σε βραδινή της έξοδο.

“Οι φετινές γιορτές θα είναι ενδιαφέρουσες, ξεχωριστές και τις βιώνω όπως όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι” είπε αρχικά η Δέσποινα Καμπούρη.

“Ο χωρισμός είναι μια καινούργια συνθήκη για μένα, μια συνθήκη που ζουν πολλοί άνθρωποι. Είναι όμως ένα θέμα που δεν μ’ αρέσει να το συζητάω δημόσια, τουλάχιστον, σε αυτή την φάση. Αν θα νιώσω έτοιμη κάποια στιγμή, θα το συζητήσω”.

“Δεν γνωρίζω κάτι για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά και τις δηλώσεις του Μεγακλή Βιντιάδη τις ακούω από εσάς πρώτη φορά. Δεν το γνωρίζω. Δεν έχω κάνει συζητήσει εγώ για τη νέα σεζόν, ακόμα είναι νωρίς” υπογράμμισε, επίσης, η Δέσποινα Καμπούρη στις νέες τηλεοπτικές της δηλώσεις στον Alpha, που προβλήθηκαν το πρωινό της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου.

Η Δέσποινα Καμπούρη είχε ανακοινώνει τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη με ανάρτηση στο instagram. «Μετά από τόσα χρόνια, ξέρω καλά τι σημαίνει «διακριτικότητα» στα media. Πάντα πίστευα ότι δε μιλάμε γι’ αυτά που φοβόμαστε. Κι εγώ δε θέλω ούτε να φοβάμαι, ούτε να κρύβομαι από κανέναν. Δε φανταζόμουν όμως ότι θα ερχόταν η ώρα να μιλήσω ανοιχτά για κάτι που μας πονάει βουβά και αθόρυβα για μήνες. Να λοιπόν που ήρθε, έστω και βεβιασμένα, έστω και με τον λάθος τρόπο» είχε γράψει μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος.