Δέσποινα Μοιραράκη: Ο απαγορευμένος έρωτας στην Περσία, η απώλεια κιλών κι ο θάνατος του Γιάννη Κοντούλη

Μία αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Δέσποινα Μοιραράκη και μίλησε για σημαντικά ζητήματα της ζωής της, όπως η απώλεια βάρους που έχει καταφέρει αλλά και ο χαμός του αγαπημένου της συζύγου, Γιάννη Κοντούλη.

Επίσης, η επιτυχημένη επιχειρηματίας, που ήταν καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή, «Make Up Stories», αναφέρθηκε και σε έναν απαγορευμένο έρωτα που έζησε στο παρελθόν με έναν Πέρση. Μάλιστα, η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε ότι γνωρίστηκαν ενώ φορούσε τσαντόρ!

«Έχασα κιλά, γιατί επιβαλλόταν για εμένα. Ήταν πάνω απ’ όλα θέμα υγείας. Είχα κάνει εξετάσεις και ήταν όλα στα ύψη. Είχα αρχίσει επίσης με την πολλή δουλειά να αισθάνομαι λίγο βαριά. Και μια μέρα είπα “τέλος, Δέσποινα πρέπει να χάσεις κιλά”. Ξεκίνησα και κάνω μέχρι τώρα την ένεση που γνωρίζουν πολλοί, κάνω διατροφή και γυμναστική, ενδυνάμωση», εξομολογήθηκε για την αλλαγή που κατάφερε να κάνει στην εξωτερική της εμφάνιση.

«Αυτοπεποίθηση πάντα είχα από πολύ μικρό κοριτσάκι, αλλά όταν βλέπεις την εικόνα σου στον καθρέφτη σου ή στο μόνιτορ καθώς είμαι και παρουσιάστρια πια, δεν ικανοποιείσαι; Ή όταν με σταματάνε στον δρόμο και μου λένε “τι καλή που είσαι”», δήλωσε ακόμα η Δέσποινα Μοιραράκη.

Παράλληλα, η Δέσποινα Μοιραράκη αναφέρθηκε με πόνο καρδιάς στον χαμό του πολυαγαπημένου της συζύγου, Γιάννη Κοντούλη, που «έφυγε» από τη ζωή ύστερα από μία σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

«Όλο αυτό που έχω περάσει, δεν σημαίνει ότι το έχω ξεπεράσει, αλλά δεν θέλω να το βγάζω προς τα έξω», παραδέχτηκε η γνωστή επιχειρηματίας και παρουσιάστρια του STAR.

«Ο Γιάννης μου έκανε τεράστιο support, με αγαπούσε, με θαύμαζε, με ντάντευε. Όλα αυτά τα έζησα κοντά του και είμαι πολύ τυχερή. Διαχειρίζομαι την απώλεια και τον κρατάω σαν φυλαχτό μέσα μου. Ξαναγεννήθηκα από τις στάχτες μου και όλα αυτά που μου είχε πει με κάνουν να πορεύομαι. Μου έλεγε προς το τέλος ”δεν θέλω να μας λυπούνται. Είσαι η Μοιραράκη. Μια και μοναδική. Μην το ξεχάσεις ποτέ», είπε ακόμα.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η Δέσποινα Μοιραράκη αποκάλυψε και ότι κάποτε την είχε ερωτευτεί ένας έμπορος στο Ιράν.

«Είχα πάει στην Τεχεράνη και γνώρισα έναν έμπορο χαλιών. Φορούσα το τσαντόρ και… συναντήθηκαν τα μάτια μας. Ήταν ένας πολύ ωραίος έρωτας, αλλά μέσα στην Περσία μια γυναίκα δεν μπορούσε να συναντηθεί με έναν άντρα. Τον έζησα τον έρωτα ταξιδεύοντας στην Ευρώπη μαζί του. Όλα αυτά συνέβησαν στο μεσοδιάστημα από τον πρώτο μου άνδρα στον δεύτερο. Γενικά είμαι μια πληθωρική γυναίκα, την ζω την αγάπη, τον έρωτα και το πάθος», δήλωσε.

Τέλος στην ερώτηση αν θα ήταν ανοιχτή για έναν νέο έρωτα, η Δέσποινα Μοιραράκη υπογράμμισε: «Η ζωή μου δεν τελείωσε, είμαι ζωντανή».