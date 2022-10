Το Just The Two Of Us (J2US) έκανε πρεμιέρα το βράδυ του Σαββάτου (08.10.2022), με τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται για άλλη μία χρονιά στην κριτική επιτροπή.

Στο πλευρό της, βρέθηκε ο Βασίλης Μπισπίκης, ο οποίος νωρίτερα είχε δώσει το παρών στο πάρτι που διοργανώθηκε από τον Alpha για την αυριανή πρεμιέρα της σειράς “Αυτή η νύχτα μένει”, στην οποία πρωταγωνιστεί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στα παρασκήνια του Just The Two Of Us (J2US) και πλάνα προβλήθηκαν από την εκπομπή “Open Weekend”.