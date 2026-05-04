Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς έκλεισαν 29 χρόνια γάμου – Οι τρυφερές αναρτήσεις στο Instagram

Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς είναι ένα από τα πιο ταιριαστά και αγαπημένα ζευγάρια του μουσικό πενταγράμμου. Είναι μαζί εδώ και δεκαετίες και τη Δευτέρα (04.05.2026) έκλεισαν 29 χρόνια γάμου.

Την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1997, ο Διονύσης Σχοινάς έκανε μία θρυλική πρόταση γάμου στην Καίτη Γαρμπή κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Ρούλας Κορομηλά. Λίγους μήνες αργότερα, στις 4 Μαΐου 1997 , το ζευγάρι παντρεύτηκε και από τότε ζουν μαζί αρμονικά.

Mε αφορμή τη σημαντική αυτή ημέρα για εκείνους, η Καίτη Γαρμπή ανέβασε στο Instagram ένα story με μια εντυπωσιακή τούρτα που έγραφε «happy anniversary». Μάλιστα, η τούρτα ήταν διώροφη στην κορυφή υπάρχει ένα εντυπωσιακό διακοσμητικό με φιγούρες του ζευγαριού, φτιαγμένες σαν ρεαλιστικά, καλλιτεχνικά αγαλματίδια. Οι δυο τους είναι καθισμένοι μαζί, αγκαλιασμένοι, δίνοντας μια ζεστή και ερωτική αίσθηση.

Ανάρτηση για την επέτειο του γάμου τους έκανε και ο Διονύσης Σχοινάς.

«29 χρόνια γάμου! Χρόνια πολλά αγαπημένοι μου», έγραφε η ανάρτηση που αναδημοσίευσε ο Διονύσης Σχοινάς και απεικόνιζε την πρόταση γάμου του ζευγαριού σε κόμικ.

Η ευτυχία της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά ολοκληρώθηκε το 1999 με τη γέννηση του γιου τους, Δημήτρη Σχοινά, ο οποίος ακολουθεί τα βήματα των διάσημων γονιών του στο μουσικό πεντάγραμμο.