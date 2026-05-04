Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς καταδικάστηκε σε 12 μήνες επιτήρησης για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών

Ένοχη για την υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών στην Καλιφόρνια δήλωσε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς και της επιβλήθηκαν 12 μήνες επιτήρησης. Η διάσημη τραγουδίστρια συνελήφθη τον περασμένο Μάρτιο και ακολούθησε η εισαγωγή της σε κλινική αποτοξίνωσης.

Η 44χρονη Μπρίτνεϊ Σπίαρς δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως ενώπιον του Ανώτερου Δικαστηρίου της κομητείας Βεντούρα στη νότια Καλιφόρνια τη Δευτέρα (04.05.2026), αλλά δήλωσε ένοχη μέσω του δικηγόρου της, Μάικλ Α. Γκολντστάιν.

Αστυνομικοί την είχαν σταματήσει τον περασμένο Μάρτιο με την υποψία ότι οδηγούσε υπό την επήρεια συνδυασμού αλκοόλ και ουσιών κοντά στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τις αρχές, η τραγουδίστρια οδηγούσε το όχημά της με μεγάλη ταχύτητα και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά.

Λίγες ημέρες πριν από την προσαγωγή της, το περιοδικό «People» επιβεβαίωσε ότι η Σπίαρς είχε αποχωρήσει από μονάδα θεραπείας, στην οποία είχε εισαχθεί οικειοθελώς εβδομάδες νωρίτερα.

Μετά τη σύλληψη, εκπρόσωπος της ποπ σταρ δήλωσε ότι το «ατυχές περιστατικό» ήταν «εντελώς αδικαιολόγητο».

Britney Spears has pleaded guilty in her DUI case.

: Dimitrios Kambouris/WireImage pic.twitter.com/QywOkNsWoR — People (@people) May 4, 2026

Britney Spears pleads guilty in DUI case days after leaving rehab https://t.co/bEx53fULn8 pic.twitter.com/0qRqAvtJaI — New York Post (@nypost) May 4, 2026

«Η Μπρίτνεϊ θα κάνει τα σωστά βήματα και θα συμμορφωθεί με τον νόμο και ελπίζουμε ότι αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα σε μια εδώ και καιρό αναγκαία αλλαγή που πρέπει να συμβεί στη ζωή της. Ελπίζουμε ότι μπορεί να λάβει τη βοήθεια και τη στήριξη που χρειάζεται σε αυτή τη δύσκολη περίοδο», είχε αναφέρει η εκπρόσωπος της 44χρονης τραγουδίστριας που συχνά – πυκνά αντιμετωπίζει περιπέτειες με τη δικαιοσύνη.