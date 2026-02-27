Δέσποινα Βανδή: Έφτιαξε τσουρέκια στην κουζίνα του νέου σπιτιού της

Η αγάπη της Δέσποινας Βανδή για τη μαγειρική και τη ζαχαροπλαστική είναι γνωστή. Για ακόμα μια φορά λοιπόν η δημοφιλής τραγουδίστρια μπήκε στην κουζίνα -και μάλιστα του νέου σπιτιού της- αυτή τη φορά για να ετοιμάσει… τσουρέκια.

Κάθε χρόνο άλλωστε, φτιάχνει η ίδια τα πασχαλινά τσουρέκια, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη συνταγή που ακολουθεί. Φέτος, η Δέσποινα Βανδή ξεκίνησε από νωρίς να φουρνίζει τα τσουρέκια.

Σε βίντεο που ανέβασε, φαίνεται η ίδια να ψήνει τα τσουρέκια της ενώ σε ρόλο δοκιμαστή είναι ο κουμπάρους της, Κώστας Καπετανίδης.

«Με το μαλακό Κωστάκη μου, έχεις φάει σχεδόν το μισό τσουρέκι. Κάπως έτσι έτρωγα και εγώ το ψωμί, όταν με έστελνε η μάνα μου να πάρω ψωμί, από ευγένεια το έτρωγα κι εγώ, όχι από πείνα. Και του χρόνου με υγεία», σχολιάζει με χιούμορ στο βίντεο, η Δέσποινα Βανδή.